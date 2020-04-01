Представитель Азии не собирается отменять футбольные соревнования.
фото fft.tj
01 апреля 2020, 16:33
Чемпионат Таджикистана начнется 4 апреля, несмотря на эпидемию, которая захлестнула почти весь мир.
Розыгрыш турнира стартует поединком между Истиклолом и Худжандом, зрители на игру попасть не смогут.
Согласно официальным данным, в Таджикистане не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Напомним, что единственным продолжающимся чемпионатом в Европе остается первенство Беларуси, где нет критической ситуации.