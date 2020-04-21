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Тренер Селтика Нил Леннон не боится потерять чемпионский титул, если придется доигрывать сезон-2019/20.

Нил Леннон ответил тем, кто считает, будто Селтик выступает за досрочное завершение сезона, потому что боится, что Рейнджерс обгонит его в чемпионской гонке.

"Все в клубе, игроки, тренеры, обслуживающий персонал, болельщики, мечтают о том, чтобы снова можно было играть, – цитирует тренера команды официальный сайт Селтика. – Смешно говорить о том, что мы боимся проиграть чемпионат. Мы на протяжении сезона доказываем, что являемся лучшими. Сейчас не все зависит от наших желаний. Мы хотим и готовы играть, но только если это не поставит под угрозу здоровье и жизни".

Ранее тренер Рейнджерс (отстает от Селтика на 13 очков, имея игру в запасе) Стивен Джеррард заявил, что руководство лиги заставляет клубы согласиться на досрочное завершение сезона.

При этом УЕФА настоятельно рекомендует всем национальным ассоциациям доиграть чемпионаты и кубковые турниры.

В связи с пандемией Селтик урезал зарплаты своим игрокам, в том числе Марьяну Шведу.

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