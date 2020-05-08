Другое

Изменения в правилах пока носят временный характер.

С целью заботы о здоровье футболистов и с учетом сложностей с проведением матчей в условиях пандемии коронавируса Международная федерация футбола внесла временные изменения в правила игры — сообщает официальный сайт ФИФА.

Теперь во время матча каждая из команд может провести по пять замен, однако при этом, чтобы излишне не затягивать поединок, эти пять замен можно производить не более, чем в три приема. Также можно делать замены в перерыве, это сохранит три возможности для замен во время игры.

Читайте также: последние новости спорта и COVID-19

Изменения в правилах вступают в силу для всех турниров с момента их утверждения.

Ранее сообщалось, что в Испании уже приняли решение проводить по пять замен.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.