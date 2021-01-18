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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Ворскла продлила контракты с двумя полузащитниками - Артемом Челядиным и Даниилом Семилетом.

Об этом история умалчивает🤔

⚽ Алехандро Гомес отреагировал на критику Джан Пьеро Гасперини с помощью скринов в Instagram.

Главное — успеть сохранить на флешку👆👀

⚽ Арбитр Майкл Оливер заявил, что принял неверное решение в эпизоде с травмой Вирджила ван Дейка в матче пятого тура АПЛ между Эвертоном и Ливерпулем: "Я должен был наказать Пикфорда".

Мнение независимого эксперта👇

⚽ 53-летний Кадзуеси Миура продлил контракт с Йокогамой.

⚽ Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа заявил о желании выиграть чемпионат Англии: "Я сражался за титул АПЛ еще при Фергюсоне".

👏👏👏

⚽ Хавбек Динамо Беньямин Вербич подвел итоги минувшего года: "Луческу нас разбудил и мотивировал".

Если официальная, то вряд ли...

⚽ Атлетико объявил об аренде нападающего Лиона Мусса Дембеле.

Наши задают новые тренды в европейском футболе👍

⚽ Виктор Цыганков возглавил топ-10 самых дорогих украинских футболистов по версии Transfermarkt.

Для тех, кто пропустил, то можно ознакомиться по данной ссылке.

⚽ В честь дня рождения Тайсона, которому на прошлой неделе исполнилось 33 года, мы подготовили традиционный тест.

В следующий раз немного детальнее будем описывать суть задания😏

⚽ Бавария вылетела из Кубка Германии от команды из Второй Бундеслиги.

⚽ Как сообщает Voetbal24, Руслан Малиновский отказался уходить в Брюгге.

Когда уже знаешь, что эта цитата будет в подборке самых запоминающихся в украинском футболе в 2021 году👇

⚽ На нашем сайте вышел материал Сергея Горбаченко о нападающем Олимпика Захеди Шахабе.

⚽ Клаас-Ян Хунтелаар стал рекордсменом Эредивизи, когда на поле после 89-й минуты и сумел оформить дубль в ворота Твенте.

⚽ Виктор Корниенко рассказал о самых памятных моментах минувшего года: "Настоящий Шахтер был с Реалом и Интером, Боруссию М уже никто и не вспомнит".

Все были удивлены тогда не меньше🤷‍♂️

⚽ Маурисио Почеттино сдал положительный тест на коронавирус после победы в Суперкубке Франции.

⚽ Манчестер Сити признан самым инновационным клубом в мире за грамотное распределение инвестиций.

Инвестиции должны быть действительно грамотными🤑👇