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Президент УЕФА прояснил ситуацию по поводу создания Суперлиги.

После экстренного заседания Исполкома Европейского футбольного союза президен УЕФА выступил на пресс-конференции.

"Никогда мне не приходилось переживать такого шока, как сейчас, – цитирует Александера Чеферина официальный сайт УЕФА. – Но я рад, что не только футбольное сообщество, но и весь мир объединились против горстки самовлюбленных эгоистов, которые решили отгородиться решетками от всех остальных".

"Все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, единогласно высказались против Суперлиги. Нас поддержали лидеры европейских государств, такие, как Борис Джонсон, Эммануэль Макрон и другие, лидеры Европейского союза, Европарламента и Еврокомиссии — все, кто уважает болельщиков, кто не потерпит плевок в лицо тем, кто действительно любит футбол".

Наша игра, являющаяся, пожалуй, величайшим видом спорта на планете, всегда основывалась на открытом соперничестве, достижениях по спортивному принципу

"Наша игра, являющаяся, пожалуй, величайшим видом спорта на планете, всегда основывалась на открытом соперничестве, достижениях по спортивному принципу. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы эти принципы продолжали приносить плоды".

"Мы также благодарны всем болельщикам, игрокам, тренерам, функционерам, которые четко выразили свое отношение к Суперлиге. Футбол — это игроки, тренеры и болельщики, а не какие-то администраторы Божьей милостью".

Футбол — это игроки и болельщики, а не какие-то администраторы Божьей милостью

"Нас обвиняют в том, что мы так ополчились против Суперлиги из-за боязни потерять прибыль с уходом нескольких, пусть и известных, клубов. Но у нас нет никакой прибыли. Все, что мы зарабатываем, идет на реализацию многочисленных проектов, направленных на развитие футбола и клубам. Около 90% всех средств возвращается в футбол, остальное идет на текущие расходы".

"Наши принципы солидарности и стремления к улучшению игры остаются неизменными. Мы стараемся сделать европейские турниры более интересными для участников и зрителей, более современными. Именно на это направлены реформы еврокубков. Эти реформы — не наше волевое решение. Новый формат обсуждался со всеми национальными ассоциациями и 247-ю клубами. Так что это совместный продукт".

К сожалению, не все понимают, что значит солидарность и забота об общем благе

"К сожалению, не все понимают, что значит солидарность и забота об общем благе. Представители 12-ти клубов допустили большую ошибку. Надеюсь, со временем они это осознают".

Ранее Чеферин заявил, что все клубы Суперлиги будут исключены из соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА, а игроки из этих команд не будут вызываться в сборные и участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Также президента УЕФА возмутило то, что руководители клубов-отступников до последнего водили его за нос, отрицая, что задумали "революцию" в футболе.