Италия

Итальянские клубы, вступившие в Суперлигу, постараются убедить Лигу в том, это пойдет на пользу как им, так и итальянскому чемпионату.

Во вторник, 20 апреля, руководство Серии А соберется на экстренное совещание, на котором будут присутствовать представители Интера, Милана и Ювентуса — сообщает Football Italia.

Вступившие в Суперлигу клубы заверяют, что у них и в мыслях не было покидать национальные турниры и соревнования под эгидой УЕФА, и вполне можно добиться взаимовыгодного сотрудничества с футбольными властями.

Об этом Интер, Милан и Ювентус заявили в своих официальных обращениях к "общественности".

В то же время итальянские футбольные власти уже заявили о том, что намерены строго следовать рекомендациям УЕФА, занявшего жесткую позицию по отношению к "сепаратистам". Однако готовы выслушать их аргументы.

Ранее сообщалось, что до конца сезона-2020/21 Интер, Милан и Ювентус не будут исключены из национальных турниров.