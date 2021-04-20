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Президента Ювентуса может сменить его коллега из Мюнхена Карл-Хайнц Румменигге.

Стало известно имя кандидата на освободившееся место главы Ассоциации европейских клубов, которое ранее занимал президент туринского Ювентуса Андреа Аньелли.

"Президент Баварии Карл-Хайнц Румменигге может сменить Андреа Аньелли на должности главы Ассоциации европейских клубов", — написал в своем твиттере итальянский журналист Николо Скира.

Аньели занимал вышеупомянутый пост с 2017 года, но теперь он променял его на место вице-президента европейской Суперлиги.

Ранее президент Реала и глава Суперлиги Флорентино Перес заявил, что новый турнир создан с целью спасения футбола.

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