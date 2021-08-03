Украина: Вторая лига

Игрок известен по выступлениям в УПЛ.

Второлиговая Перемога оповестила о расторжении контракта с защитником Андреем Слинкиным.

Причина — нарушение спортивного режима и регулярное употребление алкогольных напитков.

"Из-за постоянных нарушения спортивного режима и регулярное употребление алкоголя, в результате чего игрок был в плохой физической формы и даже не появлялся на тренировку, ФК Перемога в одностороннем порядке разрывает контракт с Андреем Слинкиным. Желать этом "футболисту" удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав.

И на будущее хотели бы предупредить всех тех, кто сейчас носит или в будущем оденет футболку с эмблемой днепровской Перемоги. Ни один футболист, несмотря на все свои прошлые регалии и статусность, не может ставить себя выше клуба. Каждый матч во Второй лиге — это битва, где нужно выкладываться с первой до последней секунды. ФК Перемога платит высокие гонорары своим футболистам, но наш клуб не будет местом легкой наживы для тех, ктособирается "отбывать номер" на футбольном поле!", — пишется в заявлении клуба.

Отметим, что Слинкин известен по своим выступлениям в УПЛ за Черноморец и Десну. Также он выступал за Сеницу, Дачию и Вентспилс заграницей.

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