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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Виктор Коваленко из-за усталости не полетел со Специей на первый матч сезона Серии А.

Как стало известно Football.ua, Шахтер не оставляет попыток подписать вратаря Ворсклы Дмитрия Ризныка и сделал по нему третье предложение.

Жизненная мудрость!

ПСЖ отклонил предложение Реала по Килиану Мбаппе — французы хотят 200 миллионов евро.

Следующим летом эту скидку придется выплатить самому Мбаппе.

Хорватские журналисты проигнорировали Юрия Вернидуба перед матчем против Динамо Загреб.

Шахтер в драматичном овертайме вырвал путевку в групповой этап Лиги чемпионов у Монако.

Манчестер Сити отстранил Бенжамена Менди из-за предъявленных обвинений в изнасиловании.

Ваши версии, господа эксперты?

На нашем сайте вышел материал под названием "Бомбы, которые должны взорваться до закрытия трансферного окна".

Уже сгорело всё, что только можно.

Манчестер Сити забавно отреагировал на выход Шахтера в Лигу чемпионов.

Заря вновь уступила Рапиду и отправилась в Лигу конференций.

Мужики!

Манчестер Юнайтед объявил о подписании Криштиану Роналду.

Кто такой Сульшер?

Абдул Рахман Баба продлил контракт с Челси и арендован Редингом.

И непонятно для чего, когда уже подписали Лукаку...

Капитан Динамо Сергей Сидорчук высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов: "Мы не для того выиграли чемпионат, чтобы кого-то бояться".

Манчестер Сити поиздевался над Арсеналом в поединке третьего тура английской Премьер-лиги.

Был анбиттен, а стал анзабиттен...

Шахтер потерял очки против Миная в матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

Главный тренер луцкой Волыни Альберт Шахов высказался о поражении в матче Первой лиги против Металлиста (0:3): "Игроки Металлиста плели кружева, б***ь, у них работали фланги и там очень хорошие, б***ь, игроки".

Были и другие забавные комментарии в той теме, но, поймите правильно и не обессудьте — просто, б***ь, лень все это цензурить.

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