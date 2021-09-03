ЧМ-2022. Отбор

Коуч сборной Украины охарактеризовал предстоящего соперника.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в преддверии матча против Франции рассказал, как охарактеризовал предстоящего соперника футболистам.

"Послы игры против Казахстана я зашел в раздевалку и сказал ребятам, что французов можно обыгрывать.

Они все нормально восприняли. Ну а что, французы такие же люди, как и мы, только они едят лягушек, а мы – нет".

Также Петраков узнав, что Килиан Мбаппе пропустит игру против Украины, высказался на этот счет.

"Не будет Мбаппе? У Франции есть, кого выпустить вместо него. Конечно, это звезда мирового футбола", — сказал Петраков.

Полный спич наставника сборной Александра Петракова вы можете читать на Football.ua.

Матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.