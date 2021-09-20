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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

💥 Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ошибки Александра Караваева в матче со сборной Казахстана: "Попросил Караваева показать, как правильно держать игрока. Он мне показал — неправильно".

Ничего сенсационного🤷‍♂️

💥 "Лучше стать легендой Шахтера как Срна, чем быть запасным в топ-клубе". Нападающий "горняков" Лассина Траоре дал интервью эксклюзивно для Football.ua.

А еще лучше — играть за Шериф под руководством Вернидуба🔥

💥 36-летний форварда Демба Ба, известный по выступлениям в АПЛ, завершил карьеру.

💥 Жилстрой-1 узнал соперников в групповом этапе женской Лиги чемпионов.

Servette FC Chênois Féminin😏👍

💥 Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду нокаутировал женщину-стюарда перед матчем с Янг Бойз в Лиге чемпионов.

💥 Динамо Киев не смогло вырвать победу у Бенфики в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Это естественное и инстинктивное действие со стороны любого арбитра (ну, почти любого).

💥 Шахтер, в свою очередь, без шансов уступил Шерифу, которым руководит украинский специалист Юрий Вернидуб.

Даже самые смелые прогнозы в футболе порой сбываются👏

Ну, типа.

💥 Бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко заинтересовал три клуба MLS.

💥 Украинские клубы выдали худший старт в еврокубках за 15 лет. Помимо ничьей Динамо с Бенфикой и сенсационного поражения Шахтера от Шерифа в рамках Лиги чемпионов, Заря в Лиге Конференций провалилась с Буде-Глимтом.

💥 Нападающий Гонсало Игуаин заявил, что намерен взять паузу в карьере после того, как его контракт с Интером Майами подойдет к своему завершению.

Мужик сказал — мужик сделал💪😎🤞

💥 Атакующий полузащитник Михаил Мудрик забил дебютный гол за Шахтер, который пришелся на матч против Мариуполя.

Теперь Минаю придется свой "Мариуполь" открывать, чтобы Селезнев рекорд побил?😳

💥 Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромную победу своей команды в матче восьмого тура УПЛ против Мариуполя: "Наша цель — играть против сильных команд так, как против Мариуполя".

Он думает, что мы не в курсе😉

💥 Польша хочет натурализовать защитника Астон Виллы Мэтти Кэша.

Мы, конечно, ни на что не намекаем, но вдруг на нашем сайте сидит кто-то из руководящих органов Международной федерации футбола😉👇

💥 Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с Саутгемптоном в рамках пятого тура АПЛ: "Мне становится жалко болельщиков Ман Сити".

Видимо, непростые времена у них... Раньше смогли бы позволить себе не только Грилиша, но и Кейна

💥 Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал скандальную победу своей команды в матче восьмого тура УПЛ против Александрии: "Дожали на характере".

Гармаш успешно сходил на "Рыбалку"👀

💥 Нападающий ПСЖ Лионель Месси отказался пожимать руку наставнику своей команды Маурисио Почеттино после того, как тот заменил его в матче с Лионом при счете 1:1.

💥 Впрочем, ПСЖ удалось вырвать победу в компенсированное время, а автором победного гола стал Мауро Икарди, которому с 2018 года не нужно тратить лишние силы на матчи за сборную Аргентины благодаря Лионелю Месси .

Нападающий Миная Евгений Селезнев показал средний палец фанатам.

Уважаемые эксперты, есть какие-то догадки касательно причин произошедшего?🤔

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