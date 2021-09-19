Украина

Хавбек "бело-синих" поделился своими эмоциями после игры с Александрией.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал победу своей команды в матче восьмого тура УПЛ против Александрии (1:0).

"Эмоции положительные. У нас было много было моментов, если бы забили раньше – было бы намного легче. Были выходы один в один, которые не реализовали, но в конце на характере дожали соперника.

Эмоции в концовке матча? Это нормально, потому что для команды, которая всю игру терпит и играет на любой положительный результат, обидно пропускать в конце матча. Эмоции были и у меня. Но я уже остыл, забыл их. Двигаемся дальше.

Напряженный график матчей? Хорошо, когда матчей много. Сейчас мы больше внимания уделяем восстановлению, чем тренировкам и теории, так что силы были, особенно в первом тайме, потому что создавали моменты. Во втором тайме всей командой пошли вперед и пропустили контратаки. Но атакующая всю игру команда в любом случае будет пропускать контрвыпады соперника.

Предстоящий матч за Суперкубок Украины? Приглашаю всех болельщиков на Суперкубок Украины, чтобы поддержать киевское Динамо. Постараемся вас не подвести", — приводит слова Буяльского пресс-служба киевлян.

Ранее Динамо осудило поведение фанатов за драку во время матча с Александрией.