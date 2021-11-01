Тесты

В день рождения туринской команды мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

На самом деле упоминать возраст в контексте обсуждения "Старой Дамы" является моветоном, однако не поздравить туринский Ювентус со 124-й годовщиной ото дня его основания было бы серьезным упущением.

Один из сильнейших клубов Италии во все времена был основан в далеком 1897 году группой учащихся средней школы Турина, став тем самым третьим старейшим коллективом своей страны.

Как показывают различные статистические подсчеты, "зебры" являются наиболее популярным клубом не только в своей стране, но и чаще всего упоминаются в контексте Италии за рубежом.

Football.ua, в свою очередь, предлагает вам пройти наш традиционный квиз честь 124 дня рождения туринского клуба.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.