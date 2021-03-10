Тесты

В день рождения Самуэля Это'О мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Сегодня, 10-го марта, экс-форварду Барселоны и Интера исполняется 40 лет. За свою разнообразную карьеру Самуэль Это'О успел пошуметь во многих европейских чемпионатах, а также поиграть бок-о-бок с топовыми футболистами своего времени.

Это'О является лучшим бомбардиром сборной Камеруна, а также четырежды признавался африканским футболистом года.

Ярче всего футбольному миру камерунец запомнился в составе каталонской Барселоны, за которую отыграл наибольшее в своей карьере количество матчей и забил рекордное для себя количество голов.

Предлагаем вам пройти тест о легендарном камерунском нападающем.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим.