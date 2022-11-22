Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 21 листопада.
Осінь підходить до завершення, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У понеділок, 21 листопада:
Англія розбила Іран у матчі з 30 хвилинами додаткового часу.
Нідерланди з надзусиллями здолали Сенегал.
Бейл урятував для Вельсу нічию у матчі з США.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.