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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 21 листопада.

Осінь підходить до завершення, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 21 листопада:

Англія розбила Іран у матчі з 30 хвилинами додаткового часу.

Нідерланди з надзусиллями здолали Сенегал.

Бейл урятував для Вельсу нічию у матчі з США.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.