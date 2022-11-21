ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аліу Сіссе дав свій коментар щодо матчу із Нідерландами.

Головний тренер збірної Сенегалу Аліу Сіссе поділився думками щодо матчу першого туру чемпіонату світу проти Нідерландів, де його команда поступилась (0:2).

"Загалом я задоволений грою своєї команди, тому що ми мали моменти забити. На жаль, ми не змогли їх реалізувати. У такому матчі не так багато шансів, але у нас були. Це був чудовий матч. Тепер нам потрібно підготуватися до Катару. Це буде вирішальний матч. Він має ознаменувати наше продовження в цьому змаганні".

"Ми повинні бути ефективнішими та агресивнішими. В обороні ми були сильні. Ми змусили Нідерланди взламувати нашу стіну в обороні більше години. Під кінець матчу ми трохи втомилися. Це залишало більше простору для команди суперника. З їхньою технічною якістю, з Френкі де Йонгом, який дуже добре володів м’ячем, йому було важко протистояти. Нам не вистачило концентрації в останні п'ять хвилин".

"Гра проти Катара — такий же фінал, який був проти Нідерландів. Якщо ми програли першу партію, друга стає вирішальною, але ми все ще маємо шанси. Ми повинні перемогти Катар, щоб мати можливість вирішити сильнішого за вихід у плей-оф проти Еквадору. Сенегал все ще в грі", — цитує Сіссе WiwSport.