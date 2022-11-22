Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу 21 листопада 2022, 21:00.
США — Вельс, getty images
22 листопада 2022, 00:18
Збірна Уельсу урятувала нічийний результат у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти США (1:1).
У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник збірної США Тімоті Веа, який забив на 36 хвилині. На це пізніше відповів Гарет Бейл.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу США — Вельс чемпіонату світу-2022:
США — Вельс 1:1
Голи: Веа, 36 — Бейл, 82 (пен.)
США: Тернер — Дест (Єдлін, 74), Рім, Циммерман, Робінсон — Маккенні (Ааронсон, 66), Адамс, Муса (Акоста, 74) — Пулішич, Веа (Морріс, 88), Саргент (Райт, 74).
Вельс: Геннессі — Мефам, Родон, Б. Девіс — Робертс, Ампаду (Моррелл, 90+5), Ремзі, Н. Вілліамс (Б. Джонсон, 78) — Вілсон (Сорба, 90+2), Бейл, Джеймс (К. Мур, 46).
Попередження: Дест, Маккенні, Рім, Акоста — Бейл, Мефам.