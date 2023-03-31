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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 30 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 30 березня:

У Маліновського четверта за обсягом зарплатня в Марселі. 29-річний виконавець отримує 350 тисяч євро на місяць, без урахування податків, що становить четвертий показник серед усіх футболістів "провансальців".

Тим часом, Де Брюйне — найбільш високооплачуваний гравець АПЛ. Бельгійський футболіст отримує 425 тисяч фунтів на тиждень. У трійку найоплачуваніших гравців входять його партнер по команді Ерлінг Голанд та Давід Де Хеа з МЮ.

Зінченко — у топ-5 найкращих гравців Арсеналу цього сезону за версією Goal. Краще за українця оцінили тільки Сака, Едегора, Парті та Мартінеллі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.