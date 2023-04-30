Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 квітня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 29 квітня:
Євген Коноплянка може залишитись в Польщі. Його контракт з клубом спливає влітку 2023 року, проте саме футболіст поки ніяких заяв щодо майбутнього не робив.
Перфоманс від вболівальників Наполі. Вболівальники Наполі готуються святкувати чемпіонство в Серії А.
Тренер Брюгге пояснив відсутність Яремчука в загальній групі. У футболіста проблеми зі здоров'ям.
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