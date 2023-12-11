Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень.
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги!
Божевілля у Португалії: арбітр не дозволив лікарям допомогти українцю Богдану Мілованову та вилучив його.
Бо *уйло
Доволі нормальна ситуація для українського футболу
А це вже щось більше з англійського футболу
Повернення Анчелотті в Мадрид тоді ще навіть в планах не було
Головний тренер Ерік тен Гаг втратив підтримку майже половини роздягальні Манчестер Юнайтед, — повідомляють низка джерел у Великій Британії.
Хочете запропонувати когось з динамівських "сердець"?
Занадто геніально для Манчестер Юнайтед, щоб бути правдою
Вже традиційно:
Український форвард Роман Яремчук забив дебютний гол за Валенсію у рамках 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти СК Арока, яка виступає в Терсера КІФФ (п'ятий дивізіон країни).
Фіксуємо!
У Манчестер Юнайтед в якості дублера Скотта Мактомінея або Гаррі Магвайра
Мірча Луческу може очолити Ліон, який посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, — кажуть румунські джерела.
Той момент, коли навіть переклад непотрібний:
Шахтар анонсував гру проти Вереса у стилі GTA VI.
Ну, трохи було...
Логічно
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола після поразки від Астон Вілли (0:1) заявив, що може закінчити кар'єру по завершенню цього сезона: "Якщо ми зробимо требл цього сезону, я завершу кар'єру".
Віримо?
Манчестер Сіті в матчі проти Астон Вілли встановив антирекорд у тренерському досвіді Пепа Гвардіоли.
Можливість для фанатів МЮ відігратися на повну:
Чолов'яга на ім'я Люся?
Тут могла бути реклама вашого бренду холодильників
Головний тренер Барселони Хаві похвалив Віктора Циганкова напередодні матчу з Жироною, який у підсумку завершився для "блаугранас" поразкою: "Рівень Жирони з Циганковим дуже високий".
Навіть Хаві схвалює!