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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень.

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Бажаємо вам приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги!

Божевілля у Португалії: арбітр не дозволив лікарям допомогти українцю Богдану Мілованову та вилучив його.

Бо *уйло

Доволі нормальна ситуація для українського футболу

А це вже щось більше з англійського футболу

Український голкіпер Андрій Лунін таємно продовжив контракт із мадридським Реалом після оренди в Леганесі в сезоні-2018/19.

Повернення Анчелотті в Мадрид тоді ще навіть в планах не було

Головний тренер Ерік тен Гаг втратив підтримку майже половини роздягальні Манчестер Юнайтед, — повідомляють низка джерел у Великій Британії.

Хочете запропонувати когось з динамівських "сердець"?

Занадто геніально для Манчестер Юнайтед, щоб бути правдою

Президент УЄФА Александер Чеферін розкритикував зимове проведення чемпіонату світу в Катарі: "Проведення чемпіонату світу взимку було помилкою".

Вже традиційно:

Український форвард Роман Яремчук забив дебютний гол за Валенсію у рамках 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти СК Арока, яка виступає в Терсера КІФФ (п'ятий дивізіон країни).

Фіксуємо!

Барселона може продати нападника Роберта Левандовські, - повідомляє ненайкраще джерело El Chiringuito TV.

У Манчестер Юнайтед в якості дублера Скотта Мактомінея або Гаррі Магвайра

Мірча Луческу може очолити Ліон, який посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, — кажуть румунські джерела.

Той момент, коли навіть переклад непотрібний:

Ерік тен Гаг спростував інсайди про негативну атмосферу у Манчестер Юнайтед: "Жодного хаосу в роздягальні, у нас немає проблем".

Шахтар анонсував гру проти Вереса у стилі GTA VI.

Ну, трохи було...

Поль Погба ризикує отримати дискваліфікацію на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Логічно

На тлі цього La Gazzetta dello Sport повідомляє, що Ювентус розірве контракт з Погба.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола після поразки від Астон Вілли (0:1) заявив, що може закінчити кар'єру по завершенню цього сезона: "Якщо ми зробимо требл цього сезону, я завершу кар'єру".

Віримо?

Манчестер Сіті в матчі проти Астон Вілли встановив антирекорд у тренерському досвіді Пепа Гвардіоли.

Можливість для фанатів МЮ відігратися на повну:

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився стосовно перспектив його команди у боротьбі за найвищі місця в АПЛ: "Ми збираємося кинути виклик найкращим командам Англії, але у майбутньому".

Чолов'яга на ім'я Люся?

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр висловився про звання найкращого гравця місяця в АПЛ: "Ваша любов та підтримка не залишилися непоміченими".

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Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед у рамках 16-го туру АПЛ.

Головний тренер Барселони Хаві похвалив Віктора Циганкова напередодні матчу з Жироною, який у підсумку завершився для "блаугранас" поразкою: "Рівень Жирони з Циганковим дуже високий".

Навіть Хаві схвалює!