Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Бажаємо вам веселих новорічних свят, приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

Визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Так, наприклад, жереб звів Манчестер Сіті з Копенгагеном, а ПСЖ — із Реалом Сосьєдад.

Скільки ще ми будемо терпіти свавілля в європейському футболі, яке влаштовують ці багатії з Копенгагена?

Дубль Артема Довбика допоміг Жироні спокійно обіграти Алавес у рамках 17 туру іспанської Ла Ліги.

Подивимося в березні, хто там з гравців збірної Сербії любить екстрим...

Колишній тренер Челсі Жозе Моурінью розповів, як Кевін де Брюйне у 2012 році вирішив покинути лондонський клуб: "Кар'єра де Брюйне говорить про те, що він мав рацію, коли вирішив піти з Челсі".

Ми ще влітку зрозуміли, що "шпори" не порушують традицій:

Форвард Челсі Ніколас Джексон відповів на критику на свою адресу: "Хоча всі мене обсирають, я дуже щасливий, мені байдуже, що кажуть люди".

А ви як думали? Міша перекладає думку експертів.

Челсі не буде намагатися підписати взимку Рамсдейла і дасть шанс Петровичу.

Якщо незабаром побачимо Мудрика на воротах, то знайте — Почеттіно читає ваші коментарі!

Головний тренер Барселони Хаві висловився про чемпіонську боротьбу в іспанській першості: "Ми ще маємо шанси в Ла Лізі, є математичні шанси перемогти".

Без "Visca el Barca!" ваш нікнейм виглядає неповноцінним...

Колишній вінгер ПСЖ та збірної Аргентини Есек'єль Лавессі був доставлений до лікарні з тяжкими травмамиПоліція підозрює, що була сімейна сварка на вечірці у його будинку. У той же час сім'я стверджує, що футболіст упав зі сходів, коли міняв лампочку.

Звичайна історія в українському суді, допоки не ввели судову реформу:

росіянці: кожного дня запускають ракети та шахеди по українській цивільній інфраструктурі тощо...

тим часом українці: 

Шахтар отримав відмову від Палмейрас у трансфері Кевіна за 10 мільйонів євро та 4 млн євро у якості бонусів. 

Решти не треба, тварюко (с)

Організатори Суперліги представили оновлений формат турніру. Турнір буде розраховано на 64 команди, які будуть розподілені на три ліги: Зіркову, Золоту (по 16 клубів) та Блакитну (32 клуби).

Манчестер Сіті необов'язково завжди грати тільки з Копенгагеном...

Зникнення спецпроєкту було однією з головних цілей створення Суперліги, але якщо ви так наполягаєте... Обов'язково візьмемо на озброєння!

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився про рішення суду ЄС на користь Суперліги: "Сподіваюся, Реал і Барселона матимуть чудовий турнір з двома клубами. Футбол не продається".

Вірю, я повірив (с)

Манчестер Сіті виграв Клубний чемпіонат світу. У фінальному протистоянні в Джидді команда Хосепа Гвардіоли розгромила бразильський Флуміненсе.

Заради таких казкових історій ми і любимо футбол!

Луїс Суарес підписав контракт із Інтером Маямі. Уругвайський форвард став ще одним зірковим одноклубником Сергія Кривцова.

Хто це все влаштував? Так, все правильно:

Це ще хто про кого мемуари має писати?

Підтверджуємо інформацію!

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про рішення Європейського суду на користь Суперліги: "Утворення Суперліги може бути позитивним моментом для всіх".

Коментар Анчелотті без цензури:

Один із синів Андрія Шевченка, Крістіан, дебютував у складі молодіжної команди Вотфорда U-21.

Якщо смішно, то можна і посміятися.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку своєї команди у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема (0:2): "Це були пристойні 72 хвилини, протягом яких ми не скористалися своїми моментами".

Дивлячись на кількість голів МЮ у поточному сезоні АПЛ, тен Гаг якось на голи в цілому вирішив уваги не звертати...

Є ще одна погана новина: очолюючи "червоних дияволів", і в церкву якось незручно йти.

Це в усіх тренерів МЮ після сера Алекса проявляється з часом, все добре.

Спортивні довідники? Більше схоже на збірник казок або анекдотів.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче створити Серію Е: "Я зробив би Серію E, де "E" означає еліта. Лише клуби із значною кількістю вболівальників".

А ось і перша реформа для майбутнього нового президента УАФ:

Челсі поступився Вулвергемптону у видовищному матчі 18-го туру АПЛ. Михайло Мудрик з'явився на полі у другому таймі, але цього разу врятувати свою команду не зміг.

Аналогічні думки мимоволі з'являються в голові й щодо суддівства.

Щоб краще себе проявити, Мудрику треба грати не ЗА, а ПРОТИ Челсі.

І наостанок: Ревізор не рекомендує кухню Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд!

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