Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень.
Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.
Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!
Ми продовжуємо відродження нашої розважальної рубрики та відкривати новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.
Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому відразу хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.
Бажаємо вам веселих новорічних свят, приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!
Визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Так, наприклад, жереб звів Манчестер Сіті з Копенгагеном, а ПСЖ — із Реалом Сосьєдад.
Скільки ще ми будемо терпіти свавілля в європейському футболі, яке влаштовують ці багатії з Копенгагена?
Дубль Артема Довбика допоміг Жироні спокійно обіграти Алавес у рамках 17 туру іспанської Ла Ліги.
Подивимося в березні, хто там з гравців збірної Сербії любить екстрим...
Ми ще влітку зрозуміли, що "шпори" не порушують традицій:
А ви як думали? Міша перекладає думку експертів.
Челсі не буде намагатися підписати взимку Рамсдейла і дасть шанс Петровичу.
Якщо незабаром побачимо Мудрика на воротах, то знайте — Почеттіно читає ваші коментарі!
Без "Visca el Barca!" ваш нікнейм виглядає неповноцінним...
Колишній вінгер ПСЖ та збірної Аргентини Есек'єль Лавессі був доставлений до лікарні з тяжкими травмами. Поліція підозрює, що була сімейна сварка на вечірці у його будинку. У той же час сім'я стверджує, що футболіст упав зі сходів, коли міняв лампочку.
Звичайна історія в українському суді, допоки не ввели судову реформу:
росіянці: кожного дня запускають ракети та шахеди по українській цивільній інфраструктурі тощо...
тим часом українці:
Решти не треба, тварюко (с)
Організатори Суперліги представили оновлений формат турніру. Турнір буде розраховано на 64 команди, які будуть розподілені на три ліги: Зіркову, Золоту (по 16 клубів) та Блакитну (32 клуби).
Манчестер Сіті необов'язково завжди грати тільки з Копенгагеном...
Зникнення спецпроєкту було однією з головних цілей створення Суперліги, але якщо ви так наполягаєте... Обов'язково візьмемо на озброєння!
Вірю, я повірив (с)
Манчестер Сіті виграв Клубний чемпіонат світу. У фінальному протистоянні в Джидді команда Хосепа Гвардіоли розгромила бразильський Флуміненсе.
Заради таких казкових історій ми і любимо футбол!
Луїс Суарес підписав контракт із Інтером Маямі. Уругвайський форвард став ще одним зірковим одноклубником Сергія Кривцова.
Хто це все влаштував? Так, все правильно:
Це ще хто про кого мемуари має писати?
Підтверджуємо інформацію!
Коментар Анчелотті без цензури:
Якщо смішно, то можна і посміятися.
Дивлячись на кількість голів МЮ у поточному сезоні АПЛ, тен Гаг якось на голи в цілому вирішив уваги не звертати...
Є ще одна погана новина: очолюючи "червоних дияволів", і в церкву якось незручно йти.
Це в усіх тренерів МЮ після сера Алекса проявляється з часом, все добре.
Спортивні довідники? Більше схоже на збірник казок або анекдотів.
А ось і перша реформа для майбутнього нового президента УАФ:
Челсі поступився Вулвергемптону у видовищному матчі 18-го туру АПЛ. Михайло Мудрик з'явився на полі у другому таймі, але цього разу врятувати свою команду не зміг.
Аналогічні думки мимоволі з'являються в голові й щодо суддівства.
Щоб краще себе проявити, Мудрику треба грати не ЗА, а ПРОТИ Челсі.
І наостанок: Ревізор не рекомендує кухню Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд!
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