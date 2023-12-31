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Football.ua згадує найвдаліші матеріали за останній рік, а також новини, які викликали найбільший резонанс серед наших читачів.

Зважаючи на продовження війни в Україні через російське вторгнення, футбол продовжує бути далеко не найважливішою складовою нашого життя, але водночас він залишається улюбленим видом спорту для мільйонів українців та способом хоч якось відволіктися від щоденних військових зведень.

Завдяки головній команді нашої країни в особі Збройних сил України ми продовжуємо висвітлювати події в українському та світовому футболі, намагаючись щодня радувати вас актуальними та оперативними новинами, авторськими матеріалами, аналітикою, а також адаптацією та перекладами цікавих текстів наших західних колег.

У цій статті ми традиційно згадаємо новини, авторські тексти, футбольні матчі та багато іншого на Football.ua за 2023 рік, які спричинили найбільший резонанс і, як наслідок, набрали найбільшої кількості переглядів серед наших читачів.

НОВИНИ

1️⃣ Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів — одна з головних та інтригуючих подій в європейському футболі, тому не дивно, що саме новина про пари 1/8 фіналу найпрестижнішого єврокубка під егідою УЄФА, що сформувалися у підсумку, набрала найбільшу кількість переглядів на нашому сайті в 2023 році.

2️⃣ На початку лютого минулого року українські вболівальники продовжували перебувати у призмі серйозного ажіотажу навколо трансферу Михайла Мудрика до лондонського Челсі, який став рекордним для українського футболу. Тоді "синіх" ще очолював Грем Поттер, і в одному з матчів АПЛ проти Фулгема (0:0) він замінив українського вінгера одразу після перерви. Короткий коментар тодішнього керманича Челсі з поясненням свого рішення замінити Мудрика — друге місце за переглядами на Football.ua.

3️⃣ Статус Золотого м'яча як головної індивідуальної нагороди у футболі, можливо, для деяких уболівальників нині залишається під великим питанням, але інтерес до призу від France Football продовжує бути дуже великим. Зважаючи на це, третє місце за популярністю — новина з усіма результатами церемонії Золотий м'яч-2023.

НАПЕРЕДОДНІ

Переходимо до анонсів матчів. Якщо наше "напередодні" набирає найбільшу кількість переглядів, це означає лише одне — саме ці поєдинки наші шановні читачі чекали більше за інші.

1️⃣ Найпопулярнішим у 2023 році на нашому сайті став анонс вирішального матчу відбору на ЄВРО-2024 між збірними України та Італії (20.11.2023), в якому розігрувалась друга путівка на континентальну першість від групи С. Підсумкова нульова нічия дозволила італійцям напряму вийти на ЄВРО-2024, тоді як наша команда вимушена користуватися "планом Б" через плей-оф Ліги націй.

2️⃣ Друге місце – знову анонс матчу збірних Італії та України, але вже за 12.09.2023. Тоді підопічні Сергія Реброва через помітну втому непереконливо виглядали у першому таймі, тому італійці на своєму полі здобули заслужену перемогу з рахунком 2:1.

3️⃣ ТОП-3 наших анонсів року за переглядами замикає, о диво, також матч національної збірної України. Мова йдеться про стартовий поєдинок відбору на ЄВРО-2024 проти Англії, який пройшов на легендарному Вемблі. Тоді ще без Сергія Реброва, на чолі з в. о. Русланом Ротанем, "синьо-жовті" без шансів поступилися "трьом левам" з рахунком 0:2, який, задля справедливості, міг бути і значно більшим.

МАТЕРІАЛИ

1️⃣ Не будемо далеко відходити від теми відбіркового циклу ЄВРО-2024 для збірної України, оскільки матеріал нашої редакції під назвою "Як Україна може потрапити на Євро-2024: шість варіантів" зацікавив наших читачів найбільше в 2023 році.

2️⃣ Досить нещодавно англійська Прем'єр-ліга святкувала свій ювілей — 30 років з моменту свого створення. На тлі цього наша редакція зібрала свою символічну збірну з найкращих гравців АПЛ за 30 років, яку у нас очолив легендарний сер Алекс Фергюсон. Цей матеріал хоч і мав характер брендованої реклами, проте став другим за переглядами на Football.ua за минулий рік.

3️⃣ "Швидкість Мудрика зробила Мілнера схожим на мішок цементу". Пам'ятаєте гучний і багатообіцяючий дебют Михайла Мудрика за Челсі на Енфілді проти Ліверпуля? Британські ЗМІ, експерти та фанати також були дуже вражені першою появою українського вінгера в Англії, а об'ємний матеріал нашого автора та оглядача АПЛ Микити Євтушенка з їхньою реакцією замкнув наш ТОП-3 за переглядами серед читачів за рік.

НАЙПОПУЛЯРНІШІ МАТЧІ

1️⃣ Україна U-21 сенсаційно розбила Францію в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023.

Молодіжна збірна України спромоглася приємно здивувати на останньому чемпіонаті Європи серед команд вікової категорії U-21, а справжньою сенсацією стала перемога команди Руслана Ротаня над однолітками із Франції у чвертьфіналі турніру з рахунком 3:1. Більше того, завдяки успіхам на молодіжному ЄВРО-2023, наша країна вперше у своїй історії буде представлена футбольною командою на Олімпіаді-2024. Саме результат у матчі молодіжної збірної України з французами викликав у наших читачів найбільший інтерес.

2 ЛИПНЯ 2023

Франція U-21 — Україна U-21 1:3

Голи: Шеркі, 19 — Судаков, 32 (пен.), 44, Бондаренко, 86

2️⃣ Україна не дотиснула Італію та поступилась прямою путівкою на Євро-2024.

І змушені знову повернутися до вирішального матчу відбору на ЄВРО-2024 між збірними України та Італії. І знову змушені мимоволі згадати падіння Мудрика у штрафному майданчику італійців наприкінці поєдинку, за який не було призначено пенальті. І так, це друге місце серед матчів на нашому сайті.

20 ЛИСТОПАДА 2023

Україна — Італія 0:0

3️⃣ Ліверпуль із божевільним рахунком розтрощив Манчестер Юнайтед у Північно-західному дербі Англії.

Матч у 26-му турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23 залишиться в історії Манчестер Юнайтед як один із тих моментів, який хотілося б вболівальникам "червоних дияволів" забути і не згадувати, але нам згадати це протистояння потрібно, бо це третє місце за переглядами. Ліверпуль розбив команду Еріка тен Гага на Енфілді з рахунком 7:0, що стало найбільшою поразкою для Манчестер Юнайтед в епоху АПЛ і повторенням антирекорду в англійській першості в цілому за всю історію.

5 БЕРЕЗНЯ 2023

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 7:0

Голи: Гакпо, 43, 50, Нуньєс, 47, 75, Салах, 68, 83, Фірміно, 88

ВІДЕО

1️⃣ Антверпен — Шахтар 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів (04.10.2023)

Короткі відеоогляди матчів – те, що є невід'ємною складовою нашого сайту. І, як показує кількість переглядів, найбільше у 2023 році українські вболівальники хотіли переглянути найкращі моменти поєдинку групового етапу цієї Ліги чемпіонів, коли донецький Шахтар провів провальний перший тайм проти бельгійського Антверпена і поступався у рахунку в два м'ячі, але після перерви зміг здійснити камбек та забрати перемогу з рахунком 3:2.

Вишенька на торці – нереалізований пенальті захисника Антверпена Тобі Альдервейрельда на останніх секундах зустрічі.

Антверпен — Шахтар 2:3

Голи: Муя, 3, Баліквіша, 34 — Сікан, 48, 77, Ракіцький, 70.

На 90+7-й хвилині Тобіас Альдервейрельд (Антверпен) не забив пенальті (промах).

2️⃣ Мальта — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024 (17.10.2023)

Збірна України в рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року зіграла на виїзді проти Мальти та здобула перемогу з рахунком 3:1. Господарі поля відзначились голом після помилки захисту нашої команди та голкіпера Анатолія Трубіна, проте самі вразили власні ворота після прострілу Георгія Судакова.

Трохи пізніше пенальті для своєї команди заробив Михайло Мудрик, а Артем Довбик точно пробив з позначки.

Останні хвилини були дещо нервовими, проте Михайло Мудрик відмінно змістився в центральну зону та пробив точно в верхній кут. Цей гол став для нього дебютним у складі збірної та зняв усі питання щодо переможця. І це друге місце серед оглядів матчів за переглядами за 2023 рік.

Мальта — Україна 1:3

Голи: П. Мбонг, 12 — Камензулі, 38 (авт.), Довбик, 43 (пен.), Мудрик, 85

3️⃣ Україна — Англія 1:1 Відео голів та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024 (09.09.2023)

Можливо, багато хто з вас очікував побачити цей матч чи не на першому місці, але у нас відео з хайлайтами нічийного поєдинку між збірними України та Англії у відборі на чемпіонат Європи розташувалося лише на третьому місці.

Для підопічних Реброва здобути навіть один пункт проти однієї з найсильніших збірних світу було великим успіхом, а результат став можливим після обміну голами у виконанні Олександра Зінченка та Кайла Вокера у першому таймі.

Україна — Англія 1:1

Голи: Зінченко, 26 — Вокер, 41

ТЕСТИ

Насамкінець поговоримо про один з ваших найулюбленіших розділів — тести, якими періодично радує вас наш автор Віталій Пасічний! Кращі за переглядами у 2023 році:

1️⃣ Футбольне “Що? Де? Коли?”: назвіть гравця за його клубами (Тест №4).

2️⃣ Футбольне “Що? Де? Коли?”: назвіть гравця за списком клубів (Тест №3).

3️⃣ Футбольне “Що? Де? Коли?”: згадайте все про Кріштіану Роналду.

Ознайомитися з іншими нашими тестами можна в окремому розділі за цим посиланням.

УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ

А які ж публікації на сайті у 2023 році найбільше зацікавили наших читачів саме в українському футболі?

1️⃣ Ігор Йовічевич: Я зрозумів, що не можу відмовити

Лідер за переглядами — це переклад та адаптація оригінального матеріалу від Coaches' Voice про на той момент головного тренера донецького Шахтаря Ігора Йовічевіча після виграшу чемпіонського титулу в минулому сезоні. Там хорватський спеціаліст розповів про свій шлях у великому футболі та рішенні піти з Дніпра-1 на користь "гірників".

2️⃣ Луческу залишив Динамо

Так, "срібним призером" нашого сайту в українському футболі стала новина про те, що Мірча Луческу на початку листопада вирішив все ж залишити посаду головного тренера київського Динамо.

3️⃣ У віці 53 років помер Артем Франков

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада новина про смерть відомого футбольного журналіста та багаторічного головного редактора журналу "Футбол" Артема Вадимовича Франкова через повторний інсульт справді шокувала всю футбольну Україну.

На превеликий жаль, мусимо констатувати факт, що саме ця публікація сумного характеру на сайті Football.ua замкнула трійку за найбільшою кількістю переглядів у розділі, присвяченому виключно українському футболу. Принаймні, це говорить про те, наскільки величезним був вплив Франкова на спортивну журналістику та ціле покоління українських вболівальників...

ВІДЕО НА YOUTUBE-КАНАЛІ FOOTBALL.UA

25 липня ми зробили перезапуск нашого каналу на платформі YouTube, щоб запропонувати вам і цікавий футбольний контент у вигляді відео.

З того моменту ми зробили 12 відеороликів на різні теми, серед яких одна робота з очевидною перевагою у переглядах виділилася на тлі інших та отримала серйозний відгук від аудиторії.

Наше відео "Як Шевченко став легендою світового футболу", в якому ми зібрали найкращі моменти кар'єри легендарного українського форварда, перетнуло позначку в 130 тисяч переглядів, за що дякуємо вам.

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