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Згадуємо, де починали та закінчували зірки сьогодення та минулого.

Football.ua продовжує свій серіал футбольного “Що? Де? Коли?”. У черговому ми попросимо вас назвати футболістів за їхньою кар'єрою: від першого клубу до (на даний момент) останнього. Радимо не поспішати з відповідями та ретельно згадувати кар'єри кожного з можливих варіантів – це може допомогти вам набрати додаткові бали.

Наприклад, якби я захотів загадати Златана Ібрагімовича, то одне з питань звучало як “Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселона, Мілан, Парі Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед, Лос-Анджелес Гелаксі, Мілан”. Виступи на юнацькому та ветеранському рівні не називаються, а от кар'єру граючого тренера не бачу причин не рахувати.

Пишіть результати у коментарі!

Якщо вам було мало цих питань, запрошуємо пройти інший квіз такого ж типу.