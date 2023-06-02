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Його тут не буде :) / Getty Images

Його тут не буде :) / Getty Images

Сезон близький до кінця, і з меншою кількістю матчів ми відновлюємо наш нескінченний серіал “Доля людини”. У його рамках ми пропонуємо вам правильно назвати гравців за командами, за які вони виступали – від першої до, на даний момент, останньої.

Наприклад, питання “Барселона, Парі Сен-Жермен” означало б правильну відповідь “Ліонель Мессі”. Згадуються лише ті команди, за які футболіст грав на професійному рівні: у списку команд Зінченка не було б Шахтаря. Переходи цього літа тим більше не враховуються – навіть якщо про них вже було оголошено офіційно.

Пишіть результати у коментарі!

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