Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", анонсують матч між збірними Італії та України.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Італії на міланському стадіоні Сан-Сіро.

ВІВТОРОК, 12 ВЕРЕСНЯ, 21:45. САН-СІРО, МІЛАН (ІТАЛІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO та СУСПІЛЬНЕ

Національній збірній України, відверто кажучи, із самого початку не дуже пощастило під час жеребкування, адже поряд із грізною Англією одним із суперником "синьо-жовтих" став поточний чемпіон Європи в особі збірної Італії. Так, безумовно, з 2021 року "скуадра адзурра" встигла помітно змінитися, і змінитись, напевно, не у кращий бік. Але чи перестають італійці бути від цього небезпечними та непростими суперниками? Ні, адже лише одиницям на міжнародній арені вдається утримувати такий високий рівень на дистанції, який тоді показала команда Роберто Манчіні на ЄВРО-2020, не кажучи вже про якийсь прогрес.

Останнім часом збірна Італії все ж потребувала свіжого погляду, адже з Манчіні "скуадра адзурра" показала свій максимум, закріпивши цю вражаючу, не побоїмося цього слова, епоху виграної "бронзою" Ліги націй. Новим головним тренером італійської команди став Лучано Спаллетті, з яким Наполі минулого сезону виграв перше за 33 роки, з часів легендарного Дієго Армандо Марадони, довгоочікуване Скудетто. Для 64-річного італійського фахівця це чемпіонство, до слова, також стало першим у тренерській кар'єрі.

У першому поєдинку під керівництвом Спаллетті збірна Італії кілька днів тому сенсаційно втратила очки із Північною Македонією, зігравши з нею внічию 1:1. Однак робити якісь залізні висновки щодо форми та гри італійців — це скоріше помилка, ніж правильне рішення. По-перше, усі ми бачили, на якому городі замість газону грали команди. По-друге, всі ми чудово розуміємо, що таке підтримка на Сан-Сіро та їхня легендарна "Che confusione. Sarà perché ti amo".

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА ПЕРЕМОГА!

А ось національна збірна України у своєму минулому матчі проти Англії здивувала весь футбольний світ зі знаком плюс. Якщо не за грою, то за підсумковим результатом – 100 відсотків. Команда Сергія Реброва спромоглася реалізувати одну з кількох своїх можливостей забити, при цьому досить організовано відігравши в оборонній фазі увесь другий тайм.

Так, моментами команда "трьох левів" прощала "синьо-жовтих", але, як казав величний Валерій Васильович Лобановський: "Гра забувається, результат залишається". І цей нічийний результат став великим сюрпризом для всіх без винятків та успіхом для українців, адже їм протистояла одна з найкращих збірних світу та явний фаворит групи, який вперше за п'ять матчів цього відбору втратив очки.

Але давайте залишимо цю сенсаційну нічию в минулому – всі ми розуміємо, що вона скоріше виняток із правил, ніж якась закономірність. Збірна Італії, незважаючи на кадрові втрати в особі К'єзи, Пеллегріні, Манчіні та Політано, матиме в очному протистоянні з Україною зовсім інший рівень мотивації, адже саме у двох матчах цих збірних з величезною ймовірністю визначиться майбутній володар другого місця в групі С.

І враховуючи те, що італійці зараз перебувають у статусі наздоганяючої сторони, за всіма канонами жанру, за неймовірної підтримки Сан-Сіро, вони зобов'язані видати матч всього життя. Збірній України доведеться дуже багато терпіти і закриватися в обороні після енерговитратної гри з Англією, сподіваючись здобути проти прямого конкурента хоча б один пункт. Віримо, що це можливо, але розуміємо, що буде дуже важко.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Італії пропонується коефіцієнт 1,53, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 7,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,30.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко — Барелла, Тоналі, Крістанте — Дзаньоло, Іммобіле, Ньйонто

Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко — Судаков, Степаненко, Зінченко — Циганков, Довбик, Мудрик

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Лучано Спаллетті, головний тренер збірної Італії: "Ми перебуваємо в ситуації, з якою легко впоратися: ми маємо здобути перемогу в усіх матчах, що залишилися. Ми не можемо грати на нічию. Ми маємо отримувати задоволення від гри. Нам варто знайти рішення рівняння, де є задоволення та результат. Слід важко працювати. Ми жадаємо перемагати, демонструючи хороший футбол, чого нам не вдалося в Скоп’є проти Північної Македонії.

Збірна України? Вона — більш організована команда, ніж македонці. В українців є чітке уявлення про те, якими мають бути позиції при володінні м’ячем. Гадаю, вони намагатимуться побудувати свої дії на швидких контратаках. Просто подивіться на гол, який вони забили Англії. Ми маємо тримати м’яч, аби відчиняти вузькі дверцята в їхній обороні".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Так, останній матч із Північною Македонією вони зіграли внічию. Я дивився цей матч — це була важка гра, тому що поле було у дуже поганому стані. Але я бачив інтенсивність, я бачив, за рахунок чого італійці намагалися перемогти. Так, мене дивує та інтенсивність, яку показала збірна Італії у цій грі. Я впевнений, що завтра інтенсивність буде не меншою, і ми повинні бути готовими до цього.

Я знаю, як буде грати збірна Італії. Італійці розуміють, що це дуже важлива гра для них. Але це важливий матч і для нас. Я завжди кажу своїм гравцям перед грою: ми маємо поважати суперника, але повинні зосереджуватися на своїй грі. Якщо в нас цього не вийде зробити, то буде дуже важко".

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