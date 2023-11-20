Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє всі доступні варіанти для "синьо-жовтих" для попадання на чемпіонат Європи.

Вже сьогодні, 20 листопада, збірна України проведе заключний та вирішальний матч групової стадії у рамках відбіркового циклу Євро-2024.

На даний момент відомі 17 власників путівок на майбутнє Євро, проте команда Сергія Реброва поки що в цьому списку не значиться.

Football.ua представляє вашій увазі всі доступні варіанти для "синьо-жовтих", за яких Україна може потрапити на чемпіонат Європи 2024 року.

Варіант №1

Україна перемагає Італію та посідає друге місце у відбірковій групі, яка приносить нам право на участь у Євро-2024.

Варіант №2

На даний момент за Шляхом А місце у плей-оф заробила збірна Польщі. Також точно там буде Хорватія чи Уельс, які ще мають вирішити, хто напряму потрапляє на Євро.

Таким чином, є два вільні місця. Якщо Україна поступиться чи зіграє внічию з Італією, то "адзуррі" пройдуть на Євро, а їх місце у Шляху А займе Естонія, яка стала найкращою командою Дивізіону Д у Лізі націй.

Є ще збірна Чехії, якій для проходу на Євро потрібно не програти Молдові і це завдання цілком рішуче. Якщо це станеться, то в Шляху А не буде більше команд із Дивізіону А, тож братимуться збірні з Дивізіону В.

Вибір буде проведений через жеребкування, в якому візьмуть участь Україна, Фінляндія та Ісландія. Якщо випаде Україна, то, можливо, наша сітка плей-оф буде виглядати так:

Польща – Естонія / Уельс – Україна

Варіант №3

В даному випадку розглядаємо варіант, при якому Хорватія не потрапляє на Євро напряму (для цього необхідно не обіграти Вірменію Олександра Петракова, також щоб Уельс виграв у Туреччини).

У такому випадку сітка плей-оф матиме інший вигляд. Півфінальні пари складатимуться за рейтингом Ліги націй і Хорватія буде найкращою, що зробить плей-оф наступним:

Хорватія — Естонія/ Польща — Україна

Варіант №4

Якщо у вищезгаданому жеребкуванні випаде Фінляндія для участі у плей-оф для Шляху А, то суперником команди Сергія Реброва у півфіналі може стати Боснія і Герцеговина.

Сітка плей-офф наступна:

Ізраїль — Ісландія/ Боснія і Герцеговина — Україна

Варіант №5

Якщо у жеребкуванні випаде Ісландія, тоді суперником українців буде Ізраїль, оскільки Україна буде найслабшою командою за рейтингом Ліги націй. Сітка плей-оф наступна:

Ізраїль — Україна/ Боснія і Герцеговина — Фінляндія

Варіант №6

В останньому варіанті суть така сама, як у п'ятому. У цьому випадку розглядаємо перемогу та вихід на Євро від Молдови, яка цим виб'є Чехію, яка вирушить до плей-оф.

Таким чином, у Шляху А будуть три збірні з Дивізіону А (Польща, Уельс/Хорватія та Чехія), а також Естонія. У зв'язку з цим відкинеться Ісландія, а Україна все одно зустрінеться з Ізраїлем, але сітка плей-оф наступна:

Ізраїль — Україна/ Боснія і Герцеговина — Фінляндія

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться сьогодні, 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.