Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.
Мальта - Україна, getty images
17 жовтня 2023, 22:31
Збірна України в рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року грає на виїзді проти Мальти та веде з рахунком 2:1.
Господарі поля відзначились голом після помилки захисту нашої команди та голкіпера Анатолія Трубіна, проте самі вразили власні ворота після прострілу Судакова.
Трохи пізніше пенальті для своєї команди заробив Михайл Мудрик, а Довбик точно пробив з позначки.
Позитивний результат в цьому матчі дуже важливий з точки зору боротьб за вихід у фінальну частину турнірну.
Пропонуємо вашій увазі відео голів:
Мальта — Україна 1:0, Мбонг, 12
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