Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Збірна України в рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи 2024 року грає на виїзді проти Мальти та веде з рахунком 2:1.

Господарі поля відзначились голом після помилки захисту нашої команди та голкіпера Анатолія Трубіна, проте самі вразили власні ворота після прострілу Судакова.

Трохи пізніше пенальті для своєї команди заробив Михайл Мудрик, а Довбик точно пробив з позначки.

Позитивний результат в цьому матчі дуже важливий з точки зору боротьб за вихід у фінальну частину турнірну.

Пропонуємо вашій увазі відео голів:

Мальта — Україна 1:0, Мбонг, 12

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