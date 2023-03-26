Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", анонсують матч між збірними Англії та України.

У рамках відбіркового циклу Євро-2024 на нас чекає протистояння між збірними Англії та України, яке пройде в Лондоні на стадіоні Вемблі. Для української команди цей матч стане першим у цьому відборі на континентальну першість, тоді як англійці вже стартували непростою перемогою над збірною Італії з рахунком 2:1.

НЕДІЛЯ, 26 БЕРЕЗНЯ, 19:00. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕРДАР ГЕЗЮБЮЮК (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO та СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Згадуючи про Англію в контексті збірної України, в українських уболівальників навряд чи з'являться якісь позитивні емоції. Асоціації справді ведуть нас насамперед до "сліпого Кашаї" на Євро-2012 та розгромного вильоту "синьо-жовтих" на останньому чемпіонаті Європи на стадії 1/4 фіналу з рахунком 0:4. Але давайте все-таки залишимо це все у минулому і думатимемо про сьогодення. А сьогодні шанси "трьох левів" на успіх у очному протистоянні все ще набагато вищі, ніж в українців.

Гарет Саутгейт — тренер, якого часто критикують навіть власні вболівальники на Туманному Альбіоні. Навколо англійського фахівця у різні часові відрізки з'являлися неодноразові чутки про звільнення, але Саутгейту продовжують довіряти. І роблять це небезпідставно. Так, збірна Англії, незважаючи на свій феноменальний набір виконавців на кожну позицію, може демонструвати доволі нудний і прагматичний футбол, але в той же час команда здатна добиватися й результатів. У своєму останньому матчі проти Італії команда Саутгейта провела справді зразковий перший тайм, але відверто здала після перерви, що могло б коштувати їй підсумкового переможного результату. У підсумку, навіть у меншості через вилучення Люка Шоу, команда "трьох левів" утримала перемогу з рахунком 2:1.

До речі, говорячи про кадрові втрати Англії в останні дні, то тут варто наголосити на флангах оборони: вищезгаданий Шоу пропустить гру через червону, тоді як на протилежному фланзі чергову травму отримав Ріс Джеймс. Але, знову ж таки, ці травми були б суттєвими для національної збірної рівня України – Англії ж є ким замінити обох своїх фулбеків: немає Люка Шоу – зіграє Бен Чілвелл, немає Джеймса – є вибір між Кайлом Вокером та Кіраном Тріпп'єром з урахуванням того, що виклик до збірної ще й не отримав Трент Александр-Арнольд.

Якщо з Англією все більш-менш зрозуміло, то що з Україною? Головна кадрова втрата "синьо-жовтих" — це Ілля Забарний, а в іншому на Вемблі має зіграти звичний нам усім стартовий склад. З іншого боку, зараз збірна України може стати для багатьох сюрпризом: як приємним, так і не дуже. І шанси на друге, на жаль, переважають. По-перше, команду до матчу з Англією готував новий "тимчасовий" тренер в особі Руслана Ротаня. По-друге, ми давно не бачили українську збірну на футбольному полі, а які зв'язки та ігрові моменти напрацьовувалися під час товариського матчу із дублем Брентфорда за зачиненими дверима — поки що можемо лише здогадуватися.

Серцем ми всі за збірну України, але головою розуміємо, що навіть нічийний результат на Вемблі матиме сенсаційний характер, не кажучи вже про потенційну перемогу "синьо-жовтих". Ми зовсім не здивуємося, якщо тренерський штаб Ротаня вирішить "припаркувати автобус", адже сьогоднішнє завдання української команди – це не показати гарний комбінаційний футбол, а спробувати набрати очки у непростій відбірковій групі на Євро-2024 будь-якими шляхами.

За версією букмекерів, збірна Англії – фаворит матчу проти України: перемога англійців оцінюється коефіцієнтом 1.32, а перемога українців – 10.00. Букмекери не вірять у успіх нашої команди. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.50.

Збірна левів повертається! Голосуй за Лева Матчу на сайті levmatchu.uaf.ua. під час гри та роби свій вибір за найкращого гравця.

Обирай Лев Матчу разом з брендом "Львівське" на сайті levmatchu.uaf.ua. під час гри. Кожен уболівальник може зробити свій вибір та проголосувати за найкращого гравця.

Кожен голос буде конвертовано в 1 гривню національним спонсором і буде надіслано на допомогу родинам футбольних фанів. "Мільйоні українців – перемога одна!"

Єднаймося заради перемоги!

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Англія: Пікфорд (Евертон) — Тріпп'єр (Ньюкасл), Стоунз (Манчестер Сіті), Магвайр (Манчестер Юнайтед), Чілвелл (Челсі) — Гендерсон (Ліверпуль), Філліпс (Манчестер Сіті), Райс (Вест Гем) — Сака (Арсенал), Кейн (Тоттенгем), Фоден (Манчестер Сіті)

Україна: Трубін (Шахтар Донецьк) — Караваєв (Динамо Київ), Матвієнко (Шахтар Донецьк), Попов (Динамо Київ), Миколенко (Евертон) — Маліновський (Марсель), Степаненко (Шахтар Донецьк), Зінченко (Арсенал) — Циганков (Жирона), Довбик (Дніпро-1), Мудрик (Челсі)

Не зіграють: Шоу, Джеймс — Забарний

Під питанням: Беллінгем — Сидорчук, Ярмоленко

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт: "Я зосереджуюсь на завтрашній грі. Нам потрібно перемагати і набрати шість очок. Якщо ми хочемо, щоб нас вважали топ-збірною, нам потрібно підтвердити наш виступ та результат, які ми показали у грі з Італією.

Ми бачили на початку війни, як Україна приїжджала в Шотландію на плей-оф ЧС-2022. Це дуже горда група гравців, які повністю віддані тому, щоб принести задоволення своїй публіці. Ми, звичайно, дуже співчуваємо тому, що відбувається, але завтра буде гра у футбол. Ми повністю зосереджені на тому, щоб виграти матч".

В. о. головного тренера збірної України Руслан Ротань: "Знаємо, яка буде атмосфера на Вемблі. Знаємо добре збірну Англії. Я вже казав, що вважаю цю команду однією з топ-5 світу. Але ми мріємо брати участь в поєдинках такого рівня. Завтра в цій прекрасній країні, на прекрасному стадіоні з прекрасною командою ми готові показати чудову гру і будемо битися на полі за результат, який нас буде влаштовувати".

ПОТОЧНА ФОРМА

P. S. У рамках підготовки до матчу з Англією збірна України також провела товариський матч з Брентфордом Б за зачиненими дверима. Фінальний свисток зафіксував перемогу "синьо-жовтих" з рахунком 2:0, а забитими м'ячами відзначилися Олександр Сваток та Георгій Судаков.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ