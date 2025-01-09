Завершилася 1050 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Уночі дрони атакували Енгельс, що в Саратовській області рф. Генштаб ЗСУ заявив про ураження нафтового комбінату «Кристал».

🔸 В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу — це ліки іспанського бренду у вигляді оральних крапель.

🔸 Командира однієї з рот у 155 окремій механізованій бригад, який нібито пішов у СЗЧ та підбурював своїх підлеглих військових робити те саме, затримали.

🔸 Тищенко прийшов на засідання Ради після того, як відбував домашній арешт у межах справи про незаконне позбавлення волі військового.

🔸 «Я вважаю, що ми маємо право вимагати серйозні, сильні гарантії безпеки», — так Зеленський прокоментував слова Трампа, який звинуватив попередню адміністрацію в помилкових рішеннях щодо членства України в НАТО.

🔸 Спецпосланець Кіт Келлог хоче завершити війну в Україні протягом 100 днів від моменту інавгурації Трампа 20 січня. 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби відбулося 166 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали 31 авіаційний удар, скинувши 48 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 750 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. За сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 63 окупанта, знищили протитанковий засіб, чотири автомобілі, 33 БпЛА та три засоби зв’язку, також пошкодили два автомобілі та одиницю спецтехніки ворога.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів проводив штурми у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Українські захисники відбили десять атак, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбиті українськими підрозділами.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили шість атак росіян біля Торецька та Диліївки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка. Чотири атаки досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 312 окупантів, 154 з них — безповоротно. Крім цього, знищено одну бойову броньовану машину, вісім одиниць автомобільної техніки та чотири антени управління БпЛА, також наші воїни пошкодили танк та автомобіль загарбників.

На Курахівському напрямку ворог 32 рази атакував наші позиції поблизу Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового. Двадцять дев’ять наступальних дій противника зупинено Силами оборони, три атаки тривають дотепер.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя, на даний час тривають три боєзіткнення.

Тричі на Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

На Курщині наші оборонці відбили 27 атакувальних дій російських загарбників, наразі точаться запеклі бої.

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 38-ї окремої бригади морської піхоти, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз у Запоріжжі триває рятувальна операція. Був удар російських бомб по місту, просто по цивільних людях. На жаль, 13 людей убиті. Мої співчуття рідним та близьким. Поранені 32 людини. Усім надається допомога. Це був удар просто по місту, по звичайним людям. Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знову демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жертв. Саме тому жодного дня не можна втрачати – треба тиснути на Москву, треба примушувати Росію до миру, треба робити й надалі все необхідне, щоб захистити життя і зупинити смерті. І критично при цьому зберегти єдність усіх наших партнерів: Америки і Європи, усіх партнерів у світі, які допомагають".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!