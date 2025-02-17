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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (10.02.2025 — 16.02.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 БЕЛЬГІЙСЬКИЙ ХАВБЕК РАДЖА НАЇНГГОЛАН РОЗПОВІВ ПРО СВІЙ АРЕШТ НАПРИКІНЦІ СІЧНЯ, СПРОСТУВАВШИ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗВИНУВАЧЕННЯ У КОНТРАБАНДІ НАРКОТИКІВ: "НОВИНА ПРО МІЙ АРЕШТ МИТТЄВО РОЗЛЕТІЛАСЯ — НІБИ ЗААРЕШТУВАЛИ САМОГО ПАБЛО ЕСКОБАРА".

📰 ТРАБЗОНСПОР ІЗ ЗУБКОВИМ, БАТАГОВИМ ТА СІКАНОМ ОБІГРАВ НОВУ КОМАНДУ СТЕПАНЕНКА.

🗣 Козакспор VS Тризубспор

📰 АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО ВИСЛОВИВСЯ ПРО МОЖЛИВИЙ МОЖЛИВИЙ ПРИЇЗД ЮРГЕНА КЛОППА В УКРАЇНУ: "ЙДЕ ПРОЦЕС ПЕРЕГОВОРІВ".

📰 ЛУЇС РУБІАЛЕС ЗАЯВИВ У СУДІ, ЩО ПРОСИВ ДЖЕННІ ЕРМОСО ЗГОДИ НА ПОЦІЛУНОК.

📰 ОФІЦІЙНО: ВІКТОР КОВАЛЕНКО ПОВЕРНУВСЯ ДО ЕМПОЛІ.

📰 ГРАВЕЦЬ МЮ ДІОГУ ДАЛОТ ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПІДТРИМКУ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ СВОГО КЛУБУ: "НІКОЛИ НЕ БАЧИВ, ЩОБ ВЕЛИКИЙ КЛУБ СТІЛЬКИ ПРОГРАВАВ, А ФАНАТИ ВСЕ ОДНО АПЛОДУВАЛИ".

📰 "ТЕПЕР УСІ НАЗИВАЮТЬ МЕНЕ ТАК": ДЕКЛАН РАЙС ПОДІЛИВСЯ ПРІЗВИСЬКОМ, ЯКЕ ОТРИМАВ ВІД ОЛЕКСАНДРА ЗІНЧЕНКА.

📰 ЕВЕРТОН ІЗ МИКОЛЕНКОМ В ОСТАННІЙ АТАЦІ ВКРАВ ПЕРЕМОГУ У ЛІВЕРПУЛЯ У ПЕРЕНЕСЕННОМУ ДЕРБІ МЕРСІСАЙДА.

🗣 Вже не останній!

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, АРСЕНАЛ, ЧЕЛСІ ТА ТОТТЕНГЕМ: ГАРРІ КЕЙН ЦІКАВИЙ ЧОТИРЬОМ КЛУБАМ АПЛ.

🗣 Це ж було вже!

📰 КАТАРСЬКА ВЛАДА ПРИГРОЗИЛА ПРИПИНИТИ ФІНАНСУВАННЯ ПСЖ.

🗣 То катарська влада і купляла футболки.

📰 ЛОС-АНДЖЕЛЕС ПІДПИСАВ АРТЕМА СМОЛЯКОВА.

📰 АРСЕНАЛ ТА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЗАЦІКАВЛЕНІ В ТРАНСФЕРІ НАЙКРАЩОГО БОМБАРДИРА ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ — ЗМІ.

📰 ТОТТЕНГЕМ МІНІМАЛЬНО ЗДОЛАВ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.