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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (24.02.2025 — 02.03.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 НЕЙМАР "СУХИМ ЛИСТОМ" ТА ДУБЛЕМ АСИСТІВ ПРИНІС САНТОСУ ПЕРЕМОГУ В МАТЧІ ЧЕМПІОНАТУ.

🗣 До арабів він їздив не робити, а заробити.

📰 ХОСЕП ГВАРДІОЛА МОЖЕ ЗАЛИШИТИ МАНЧЕСТЕР СІТІ ТА ОЧОЛИТИ ОДИН З САУДІВСЬКИХ КЛУБІВ.

📰 ЕРІК ТЕН ГАГ РОЗПОВІВ, КОЛИ ПЛАНУЄ ПОВЕРНУТИСЯ ДО РОБОТИ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

📰 ПРЕЗИДЕНТ УЄФА АЛЕКСАНДЕР ЧЕФЕРІН ВИСЛОВИВСЯ ПРО НОВИЙ ФОРМАТ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ: "99% ЛЮДЕЙ ЗАДОВОЛЕНІ НОВИМ ФОРМАТОМ".

📰 АРТЕМ ДОВБИК МОЖЕ ПЕРЕЙТИ ДО ІНТЕРА, — ПОВІДОМЛЯЄ TUTTOMERCATOWEB.

📰 ДИСКВАЛІФІКАЦІЮ АНТОНІ БУЛО АНУЛЬОВАНО, ЧЕРЕЗ ЩО ВІН ЗМІГ ЗІГРАТИ ПРОТИ РЕАЛА МАДРИД.

​🗣 Обмежаться просто заявою.

📰 ВОЛОДИМИР БРАЖКО ПІДПИСАВ НОВИЙ КОНТРАКТ З ДИНАМО КИЇВ.

🗣 Здається, тут потрібне уточнення...

📰 ПРЕЗИДЕНТ ДИНАМО ІГОР СУРКІС ПРОКОМЕНТУВАВ ПРОДОВЖЕННЯ КОНТРАКТУ З ВОЛОДИМИРОМ БРАЖКОМ: "БРАЖКО ЧУДОВО ЗНАЄ, ЩО МИ НІКОЛИ НІКОГО НЕ ТРИМАЄМО СИЛОМІЦЬ АБО УМОВЛЯННЯМИ".

📰 АРБІТР МАТЧУ РЕАЛ СОСЬЄДАД — РЕАЛ МАДРИД ЗАЯВИВ ПРО ПОГРОЗИ ЖИТТЮ РАУЛЯ АСЕНСІО.

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЗА КРОК ВІД ПІДПИСАННЯ ВІКТОРА ОСІМГЕНА — ЗМІ

🗣 Навіщо спойлерити?

📰 ЮВЕНТУС ВИЛЕТІВ ВІД ЕМПОЛІ З КУБКА ІТАЛІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ СЕРІЇ ПЕНАЛЬТІ.

🗣 120%

📰 ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ПОДАВ ПОЗОВ ДО СУДУ НА ГАЛАТАСАРАЙ ЧЕРЕЗ ЗВИНУВАЧЕННЯ ЙОГО У РАСИЗМІ.

🗣 Вимоги Жозе:

📰 КРІСТАЛ ПЕЛЕС ІЗ ШОКУЮЧИМ НОКАУТОМ МАТЕТА ПРОЙШОВ МІЛЛВОЛЛ У КУБКУ АНГЛІЇ.

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВИЛЕТІВ З КУБКА АНГЛІЇ, ПОСТУПИВШИСЬ ФУЛГЕМУ В СЕРІЇ ПЕНАЛЬТІ.

📰 РУБЕН АМОРІМ ПІСЛЯ ВИЛЬОТУ З КУБКА АНГЛІЇ: "НАША МЕТА — ВИГРАТИ ПРЕМ'ЄР-ЛІГУ".