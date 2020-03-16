Англия

Bторой, третий и четвертый дивизионы чемпионата Англии скоро узнают свою судьбу.

Английская футбольная лига настаивает на том, что еще не было принято никаких решений о возобновлении Чемпионшипа, Первой и Второй лиг Англии, сообщает Sky Sports.

Футбол в Британии ушел на паузу до 3 апреля, а встреча для обсуждения плана возобновления сезона состоится в среду, 18 марта.

Английская футбольная лига опубликовала заявление, в котором заверила, что здоровье остается превыше всего, а также отказалась комментировать любые гипотетические варианты решения вопроса.

Напомним, что в Англии могут разрешить кратковременные контракты, если сезон будет заканчиваться после 30 июня.