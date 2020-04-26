Англия

Нападающий Вулверхэмптона Диогу Жота считает, что Англия не последует примеру Нидерландов.

Диогу Жота предполагает, что результаты в заключительной фазе сезона могут быть неожиданными, но уверен, что все команды вернутся к игре, когда будет получено разрешение, с большим энтузиазмом.

"Сейчас главная задача всех футболистов — максимально ответственно подойти к условиям карантина, чтобы исключить риск заражения, и также максимально ответственно отнестись к индивидуальной подготовке, – цитирует нападающего Вулверхэмптона ВВС. – Когда сезон возобновится, мы все должны быть готовы".

«Учитывая длительность паузы и то, что подготовка к возобновлению чемпионата будет напоминать предсезонные сборы, трудно спрогнозировать результаты и то, как будут развиваться события. Но я уверен, что все будут полны энтузиазма, поскольку уже истосковались по футболу. Наш последний матч был 12 марта против Олимпиакоса, хотя я считаю, что его не нужно было проводить".

"Конечно, плохо, что на трибунах не будет болельщиков, ведь именно они придают футболу особый колорит. Но лучше уж играть при пустых трибунах, чем, как в Нидерландах, просто прекратить играть. Если соблюдать правила предосторожности, двигаться шаг за шагом, то все обязательно получится".

Ранее сообщалось, что в матчах без зрителей в Англии будет принимать 300-500 человек в каждом.

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