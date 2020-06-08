Англия

Бельгийский центрбек высказался о своем бывшем одноклубнике.

Бывший защитник Арсенала Томас Вермален, ныне выступающий за японский Виссел Кобе, вспомнил о скандальном переходе своего бывшего одноклубника Робина ван Перси в Манчестер Юнайтед в 2012 году.

"Его уход стал настоящим сюрпризом. Я знал, что в конечном итоге он уйдет из Арсенала, но новость о его внезапном трансфере в Манчестер Юнайтед стала большой неожиданностью".

"Конечно, я хотел, чтобы он остался в Арсенале, потому что в последнем сезоне он стал лучшим игроком Премьер-лиги. Он провел отличный сезон, лучший в своей карьере, поэтому я хотел, чтобы он остался и стал легендой Арсенала".

"У Робина сильный характер, поэтому он не мог изменить свое решение. Это хорошо, потому что это делает его тем человеком и футболистом, которым он есть на самом деле. Было невозможно его переубедить, потому что он принял окончательное решение уйти", — приводит слова Вермалена официальный сайт Арсенала.

Напомним, ранее Робин ван Перси рассказал о том, как Луи ван Гаал решил буквально выгнать его из Манчестер Юнайтед.