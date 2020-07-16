Главный тренер "горожан" дал комментарий после поединка против "вишен".
Хосеп Гвардиола, фото getty images
16 июля 2020, 00:11
Манчестер Сити в поединке 36-го тура чемпионата Англии обыграл Борнмут на своем поле.
Хосеп Гвардиола отдал должное сопернику, но и похвалил свою команду.
"Это было сложно, наш соперник играл очень здорово, они были действительно хороши. Их потребность в очках перед матчем была выше наших, но мы играли в наш футбол.
Давид Силва провел невероятный поединок, он один из тех, кто вернулся из карантина в шикарной форме. Что касается Жезуса, то он — невероятный игрок, я уже говорил, что он дает нам не только голы", — приводит слова Гвардиолы BBC.
Отметим, что Александр Зинченко провел на поле всего лишь 15 минут, выйдя на замену.