Англия

Главный тренер "горожан" дал комментарий после поединка против "вишен".

Манчестер Сити в поединке 36-го тура чемпионата Англии обыграл Борнмут на своем поле. Хосеп Гвардиола отдал должное сопернику, но и похвалил свою команду.

"Это было сложно, наш соперник играл очень здорово, они были действительно хороши. Их потребность в очках перед матчем была выше наших, но мы играли в наш футбол.

Давид Силва провел невероятный поединок, он один из тех, кто вернулся из карантина в шикарной форме. Что касается Жезуса, то он — невероятный игрок, я уже говорил, что он дает нам не только голы", — приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, что Александр Зинченко провел на поле всего лишь 15 минут, выйдя на замену.