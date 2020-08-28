Англия 28 августа 2020, 10:37 Вест Хэм представил третью форму на сезон-2020/21 Третий комплект формы "молотков" выполнен в черном цвете. Вест Хэм 28 августа 2020, 10:37 Вест Хэм презентовал свою третью форму на ближайший сезон. Доминирующим цветом в этой экипировке стал черный. Our 20/21 Third Kit is here! ⚫️🔥 🛒 ➡️ https://t.co/v5z4SWb4oW pic.twitter.com/fIaF2WQJ9v — West Ham United (@WestHam) August 28, 2020 Украинский вингер Андрей Ярмоленко не собирается покидать Вест Хэм. Также "молоткам" этим летом приписывают интерес к двум другим нашим соотечественникам: левому защитнику Динамо Виталию Миколенко и Николаю Матвиенко из Шахтера, который способен сыграть в центре или на левом фланге обороны. Команды Вест Хэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте