Англия

Третий комплект формы "молотков" выполнен в черном цвете.

Вест Хэм презентовал свою третью форму на ближайший сезон. Доминирующим цветом в этой экипировке стал черный.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко не собирается покидать Вест Хэм. Также "молоткам" этим летом приписывают интерес к двум другим нашим соотечественникам: левому защитнику Динамо Виталию Миколенко и Николаю Матвиенко из Шахтера, который способен сыграть в центре или на левом фланге обороны.