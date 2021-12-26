Англия

Специалист остался доволен игрой своей команды.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу над Лестером со счетом 6:3.

"Сложилось ощущения, что это был матч в боксинг дэй. Лично мне на такую игру приятно смотреть. Манчестер Сити нужно не оглядываться и продолжать идти вперед. Мы смогли создать столько моментов благодаря мастерству наших игроков. Нет значения, какую тактику выбрал тренер. Мастерство моих игроков решает".

"Еще в первом тайме при счете 4:0 им удавалось выходить в нападение с хорошими передачами. У Лестера много футболистов высокого уровня. Они – мастера контратак. Они изменили свою игру во втором тайме, не прессинговали высоко. Нельзя сказать, что мы играли плохо во втором тайме. Просто так сложились обстоятельства", — рассказал Гвардиола.

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