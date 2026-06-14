Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

У США, Канаді та Мексиці стартував найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про команду групи К – збірну Демократичної Республіки Конго.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ K

ДР КОНГО НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Подорож на цьогорічний мундіаль конголезці розпочали у відбірковій групі В. У суперниках: Сенегал, Судан, Того, Мавританія і Південний Судан. Особливих проблем не виникло: в 10 матчах ДР Конго набрали 22 очки, програвши лише Судану (0:1) та Сенегалу (2:3) і з тим-таки Сенегалом зіграли внічию 1:1. Цього вистачило, аби посісти друге місце у групі та вийди до наступного раунду кваліфікації.

Далі суперниками ДР Конго була збірна Камеруну. Так, в ній давно немає Самуеля Ето’О, але і зараз ця збірна має досить хороший рівень (особливо, як для Африки). Матч між Камеруном та ДР Конго довго тривав без забитих м’ячів. І коли здавалося, що екстра-таймів і серії пенальті вже не уникнути, Шансель Мбемба-Мангулу забив вирішальний м’яч і приніс перемогу своїй команді 1:0. Так ДР Конго вийшли до фіналу кваліфікації, де створили ще одну сенсацію – в серії пенальті подужали збірну Нігерії.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Як ДР Конго країна ще ніколи не була представлена на чемпіонатах світу. Колись давно, ще коли країна називалася Заїром, у 1974 команда зіграла на турнірі в ФРН. Але зазнала трьох поразок і завершила виступи на стадії групового етапу.

В цілому, 2026 рік для конголезців виглядає екстремально: спочатку президента місцевої федерації футболу засудили до пожиттєвого ув’язнення, а потім і участь на ЧС-2026 опиналася під загрозою через спалах вірусу Ебола. І все ж, ця історія завершилася благополучно: гравців вірус не зачепив і всі вони зможуть зіграти на чемпіонаті світу.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: СЕБАСТЬЯН ДЕСАБР

Французький тренер давно працює із африканськими командами. Десабру 49 років і до Африки він приїхав ще у 2010 році.Тоді він очолив команду ASEC Мімоза з Абіджану (Кот-Д’Івуар). А потім працював у різних клубах з Тунісу, Анголи, Алжиру, Марокко… У 2017 році Десабр очолив збірну Уганди, із якою пройшов шлях у два роки.

Команду ДР Конго француз прийняв у 2022-му і вже працює з нею чотири роки, давши перший серйозний результат – вихід на ЧС-2026. В 48 матчах під його орудою команда здобула 25 перемог, 13 разів програла і 10 разів зіграла внічию.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ДР КОНГО НА ЧС-2026

Воротарі: Ліонель Мпасі (Гавр), Тімоті Фаюлу (Ноа), Маттьє Еполо (Стандард Льєж)

Захисники: Шансель Мбемба (Лілль), Артур Масуаку (Ланс), Жедеон Калулу (Аріс Лімасол), Жоріс Каембе (Генк), Ділан Батубінсіка (АЕЛ), Аксель Туанзебе (Бернлі), Аарон Ван Біссака (Вест Хем), Рокі Буширі (Гіберніан), Стів Капуаді (Відзев Лодзь)

Півзахисники: Мешак Еліа (Аланьяспор), Самуель Мутуссамі (Атромітос), Едо Каембе (Вотфорд), Тео Бонгонда (Спартак Москва), Шарль Пікель (Еспаньйол), Гаель Какута (АЕЛ), Ноа Садікі (Сандерленд), Натанель Мбуку (Монпельє), Нгалайель Мукау (Лілль), Браян Сіпенга (Кастельйон)

Нападники: Седрік Бакамбу (Реал Бетіс), Фістон Маєле (Пірамідс), Йоан Вісса (Ньюкасл Юнайтед), Сімон Банза (Аль-Джазіра).

ЯК ГРАЄ ДР КОНГО?

Генеральною репетицією перед стартом на мундіалі для ДР Конго був контрольний матч зі збірною Чилі. Там Себастьєн Десабр застосував схему 4-5-1. Однак насичений півзахист конголезцям не допоміг: вони програли 1:2. Центрфорварда грав безумовний лідер цієї команди – Йоан Вісса з Ньюкаслу.

У ще одному контрольному матчі перед ЧС-2026 Десабр застосував іншу схему. У протистоянні зі збірною Данії африканська збірна зіграла за схемою 5-2-1-2, де двох опорників грали Нгалаель Мукао і Едо Кайембе, плеймейкерська роль дісталася Самуелю Мутоссамі, а два нападники – це Йона Вісса та Седрік Макамбу. У цьому матчі ДР Конго, до речі, не програли – нічия 0:0.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ЙОАН ВІССА

У складі ДР Конго вистачає гравців із французького чемпіонату: Шансель Мбемба і Н’Гаель Мукау представляють Лілль, Артур Масуаку виступає у складі Ланса. Натаніель Мбуку грає за Монпельє, а Ліонель Мпасі – гравець Гавра. Є ще представник Бетісу – Седрік Букамбу.

Утім, є два гравці, які минулий сезон відіграли в АПЛ. Аарон Ван Біссака грав за Вест Гем, а от Йоан Вісса представляє Ньюкасл. В АПЛ він зіграв 19 матчів і забив лише одного м’яча, утім для ДР Конго нападник із таким досвідом є дуже значущим. Йоану 29 років і цей чемпіонат світу для нього буде найбільшим викликом в його кар’єрі.

СТИЛЬНЕ ПРИБУТТЯ

ДР Конго вже змусила говорити про себе пресу на чемпіонаті світу 2026. Справа у тому, що конголезці прибули до США в дуже яскравому стилі: гравці були одягнуті у класичні костюми з леопардовими вставками. Виглядало ефектно!

СУПЕРНИКИ З РІЗНИХ КОНТИНЕНТІВ

Готуючись до чемпіонату світу, як зазначалося вище, ДР Конго зіграло контрольні матчі з однією європейською та однією латиноамериканською збірною. Щось схоже чекає на команду і зараз: Португалія, Колумбія і Узбекистан. З жодним з цих суперників гравці ДР Конго ще не зустрічалися у своїй історії.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ДР КОНГО НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

Переможець групи K в 1/16 фіналу зустрінеться із однією з найкращих команд, які посядуть третє місце. Мова йде про групи D, E, I, J та L. Якщо ж конголезці посядуть друге місце, то в 1/16 на них чекає друга команда з групи L (Англія, Хорватія, Панама та Гана). Ну а третє місце, що виглядає більш ймовірним варіантом, виведе команду на переможця тієї ж групи L.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ДР КОНГО

ДР Конго у своїй нинішній формації виглядає трошки симпатичнішою за Узбекистан, тому наші симпатії в боротьбі за третю сходинку цього квартету віддамо саме цій збірній. Однак зовсім не впевнені, що це третє місце дозволить команді пройти до 1/16 фіналу.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

3 або 4 місце у групі K завершення виступів на стадії групового етапу.