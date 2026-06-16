Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про одну з головних футбольних націй планети — Англію. Команду, яка щороку входить до числа фаворитів великих турнірів із традиційними гаслами про "Football's coming home", але востаннє вигравала чемпіонат світу ще у далекому 1966 році.

Після ери Гарета Саутгейта англійці продовжують свій новий цикл під керівництвом Томаса Тухеля — тренера, який має величезний клубний досвід та репутацію спеціаліста, здатного будувати команди для перемог тут і зараз. І, здається, саме до ЧС-2026 англійське покоління підійшло у максимально зрілому та збалансованому стані.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ L

АНГЛІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Відбір для англійців пройшов майже бездоганно. Вісім матчів — вісім перемог, жодного пропущеного м’яча та впевнене перше місце у своїй групі.

Так, не всі перемоги були видовищними — мінімальна звитяга над Андоррою викликала чимало критики, але з кожним місяцем команда Тухеля виглядала все переконливіше. Кульмінацією стала розгромна перемога над Сербією з рахунком 5:0 у вересні 2025 року.

Особливо важливо, що Англія не просто здобувала необхідний результат, а поступово адаптовувалася до нових вимог головного тренера. Якщо на старті роботи Тухеля зіркова команда виглядала скутою, то вже восени почала демонструвати значно агресивніший, інтенсивніший та сучасніший футбол.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Для англійців тема чемпіонату світу — це постійне балансування між величезними очікуваннями та болючими розчаруваннями. Єдина перемога на мундіалях трапилася ще у 1966 році, коли Англія вдома у фіналі переграла Західну Німеччину з рахунком 4:2 після овертайму на легендарному Вемблі.

Після цього були десятиліття нестабільності, невдач та втрачених шансів. Особливо символічними стали драматичні серії пенальті, які довгі роки переслідували англійців на великих турнірах.

Якою б там не була критика, але лише за часів Гарета Саутгейта збірна знову стала реально конкурентною на світовій арені. Півфінал ЧС-2018, чвертьфінал ЧС-2022 у Катарі та два поспіль фінали Євро показали, що Англія повернулася до еліти міжнародного футболу.

Але головна проблема залишається незмінною: коли справа доходить до вирішальних матчів проти топ-суперників, англійцям поки що завжди чогось не вистачає.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ТОМАС ТУХЕЛЬ

Призначення Томаса Тухеля восени 2024 року стало одним із найгучніших рішень англійської футбольної асоціації за останні роки.

Після обережного та прагматичного стилю Саутгейта англійці отримали тренера з абсолютно іншим характером. Тухель — максимально прямолінійний, емоційний та вимогливий спеціаліст, який не боїться відкрито критикувати навіть лідерів команди.

На клубному рівні німець уже довів свою спроможність вигравати великі турніри. Перемога в Лізі чемпіонів з Челсі, в цілому успішна робота з ПСЖ та Баварії зробили його одним із найавторитетніших тренерів Європи.

Тепер головне питання полягає у тому, чи встигне та чи зможе він остаточно перенести свої клубні принципи на рівень збірної, де часу на тренування значно менше.

Поки що все виглядає обнадійливо. Гравці дедалі краще розуміють вимоги Тухеля, а сам тренер уже відкрито говорить про можливе продовження контракту після чемпіонату світу.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ АНГЛІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джеймс Траффорд (Манчестер Сіті).

Захисники: Ріс Джеймс (Челсі), Тіно Лівраменто, Ден Берн (обидва — Ньюкасл), Марк Геї, Джон Стоунз, Ніко О’Райлі (усі — Манчестер Сіті), Езрі Конса (Астон Вілла), Джарелл Кванса (Баєр, Німеччина), Джед Спенс (Тоттенгем).

Півзахисники: Деклан Райс, Букайо Сака, Ноні Мадуеке, Еберечі Езе (усі — Арсенал), Елліот Андерсон (Ноттінгем Форест), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид, Іспанія), Джордан Гендерсон (Брентфорд), Морган Роджерс (Астон Вілла), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед).

Нападники: Гаррі Кейн (Баварія, Німеччина), Айван Тоуні (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Оллі Воткінс (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Барселона, Іспанія), Ентоні Гордон (Ньюкасл).

ЯК ГРАЄ АНГЛІЯ?

Тухель хоче бачити Англію максимально інтенсивною та агресивною без м’яча. Його головна ідея — швидкий пресинг, миттєве повернення володіння та вертикальний футбол із високим темпом.

Це має бути збірна, максимально схожа на найкращі команди АПЛ за динамікою та фізичною готовністю.

При цьому тренерський штаб вже зараз думає про одну важливу проблему — клімат Північної Америки. Спека та висока вологість можуть серйозно впливати на інтенсивність гри, тому асистент Тухеля Ентоні Баррі навіть говорив про створення спеціальної "heat-proof game model" — моделі гри, адаптованої під важкі погодні умови.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ГАРРІ КЕЙН

Англія — це команда зірка. В яку лінію та на яку позицію не подивися — усюди побачиш виконавця топового рівня. Але якщо говорити про стабільність та лідерство, то Гаррі Кейн — беззаперечний лідер цієї команди та один із найкращих футболістів в історії англійської збірної.

На його рахунку вже 78 голів за національну команду, але важливість Кейна давно виходить далеко за межі статистики. Він не просто класичний форвард. Кейн здатний одночасно бути завершувачем атак, плеймейкером, диспетчером та лідером пресингу. У сучасному футболі знайти нападника з таким набором якостей практично неможливо.

Після переходу до Баварії англієць став ще сильнішим. Його розуміння гри, робота між лініями та стабільність роблять Кейна фундаментом усієї атакувальної системи Тухеля.

Єдине, чого бояться англійські фанати — травми. Перед кількома великими турнірами Кейн підходив не в оптимальному фізичному стані, тому цього разу вся країна буквально молиться, щоб капітан приїхав на муніаль у своїй найкращій формі.

ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ ТА ПРОБЛЕМА РОЗКОШІ

Якщо раніше Англія роками страждала через нестачу креативних футболістів, то зараз ситуація протилежна — Тухелю потрібно якось вмістити всіх талантів одночасно.

Джуд Беллінгем вже став глобальною суперзіркою після переходу до мадридського Реала, але питання його оптимальної ролі у збірній досі остаточно не вирішене.

Окрім Беллінгема, у Тухеля є ще Еберечі Езе, Букайо Сака та Морган Роджерс. Саме через це конкуренція за позицію в центрі поля, враховуючи що Сака також грав там в Арсеналі в цьому сезоні, стала однією з головних внутрішніх сюжетних ліній збірної Англії перед ЧС-2026. Чого тільки вартує критика на адресу німецького фахівця через невиклик Філа Фодена чи Коула Палмера.

Але скажімо наступне: у "трьох левів" настільки багато якісних футболістів, що відсутність будь-кого викликала б суперечки, як це сталося з Адамом Вортоном чи тим же Гаррі Магвайром. Тому якщо Кейн — гарантоване місце у старті, то навколо нього Тухель ще шукає ідеальну комбінацію.

ГРУПА L — ОДНА З НАЙСКЛАДНІШИХ

На папері Англія виглядає фаворитом групи L, але цей квартет навряд чи стане легкою прогулянкою.

Перший матч проти Хорватії одразу викликає флешбеки у англійських уболівальників. Саме хорвати вибили команду Саутгейта у півфіналі ЧС-2018 після драматичного овертайму.

І хоча покоління Луки Модрича поступово завершує міжнародну кар’єру, Хорватія залишається надзвичайно організованою та небезпечною командою.

Гана разом із Антуаном Семеньйо — традиційно дуже атлетичний та незручний суперник, який чудово пройшов кваліфікацію, а Панама зараз значно сильніша команда, ніж та, яку Англія розгромила 6:1 на ЧС-2018.

РОЗКЛАД МАТЧІВ АНГЛІЇ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

Саме тут починається найцікавіше.

Якщо Англія виграє свою групу, то вже у плей-оф потенційно може зіграти проти Мексики, а далі — отримати неймовірно важку сітку з можливими матчами проти Бразилії та Аргентини.

Якщо ж англійці фінішують другими, ситуація виглядатиме ще складніше: потенційні зустрічі з Португалією, Іспанією, Бельгією та Францією.

Фактично для перемоги на цьому чемпіонаті світу Англії майже гарантовано доведеться пройти кілька топ-збірних поспіль.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП АНГЛІЇ

За рівнем складу Англія — беззаперечний претендент на перемогу на ЧС-2026. У цієї команди є практично все: глибина, молодість, досвід, суперзірки та тренер-переможець.

Але саме психологічний бар’єр залишається головним питанням. Англія вже багато років підходить до великих турнірів із статусом фаворита, проте вирішальні матчі постійно завершуються болісними поразками.

І все ж нинішня збірна виглядає максимально готовою змінити історію.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

1 місце у групі L та щонайменше півфінал ЧС-2026