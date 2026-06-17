Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа США, Канада та Мексика приймуть найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Турнір на 48 збірних відкриває двері для нових історій, несподіваних проривів та команд, які ще кілька років тому здавалися лише фоном для грандів.

Однією з таких збірних є Панама. Але якщо у 2018 році "канальщики" їхали на свій дебютний мундіаль переважно заради історичного факту участі, то зараз усе зовсім інакше. За останні роки Панама перетворилася на одну з найнеприємніших та найорганізованіших команд КОНКАКАФ.

Фінал Золотого кубка, фінал Ліги націй КОНКАКАФ, перемоги над США та стабільний прогрес під керівництвом Томаса Крістіансена зробили Панаму реальною силою регіону. Тепер перед цією збірною стоїть нове завдання — довести свою конкурентність уже на світовій арені.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ L

ПАНАМА НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Відбірковий цикл Панама пройшла дуже впевнено. Команда не програла жодного матчу та поступово підтвердила статус одного з лідерів регіону. Перший етап кваліфікації взагалі пройшов майже ідеально: перемоги над Нікарагуа, Гаяною, Монтсерратом та Белізом, десять забитих м’ячів та лише один пропущений.

У фінальній групі все було значно складніше. Панама потрапила до квартету із Суринамом, Гватемалою та Сальвадором, а після стартових нічиїх навіть була змушена наздоганяти конкурентів. Ключовим моментом став виїзний матч проти Гватемали, де команда Томаса Крістіансена вирвала надзвичайно важливу перемогу з рахунком 3:2.

А вже в останньому турі Панама без проблем розгромила Сальвадор — 3:0 — та офіційно гарантувала собі путівку на чемпіонат світу. Особливо вражає інше: лише п’ять пропущених м’ячів за весь фінальний етап відбору. Саме оборонна організація стала фундаментом успіху цієї команди.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Панама — одна з наймолодших футбольних історій серед учасників ЧС-2026. До цього мундіалю збірна лише одного разу грала на чемпіонаті світу — у 2018 році. Тоді сам вихід на турнір уже став національним святом. Панамці потрапили до дуже складної групи з Англією, Бельгією та Тунісом і закономірно програли всі три матчі.

Втім, навіть попри результати, той турнір назавжди залишиться особливим для країни. У матчі проти Англії легендарний Феліпе Балой забив перший гол Панами в історії чемпіонатів світу. Захисник буквально влетів у м’яч після стандарту, а вся країна святкувала цей момент так, ніби команда виграла турнір.

Зараз ситуація вже інша. Якщо у 2018-му Панама просто насолоджувалася участю, то тепер у команди можуть бути більш амбітні цілі — набрати перші очки та вперше поборотися за вихід до плейоф.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ТОМАС КРІСТІАНСЕН

Кар’єра Томаса Крістіансена виглядає максимально незвичною навіть за футбольними мірками. Народився у Данії, виступав за збірну Іспанії, найкращий футбол показував у Німеччині, а на чемпіонат світу вийшов як тренер Панами.

Саме Крістіансен став людиною, яка остаточно змінила сприйняття панамського футболу. Коли він очолив збірну у 2020 році, команда ще переживала наслідки невдалого циклу після ЧС-2018. Але поступово данський іспанець побудував дуже чітку, дисципліновану та тактично гнучку команду.

Важливо й те, що Панама не звільнила Крістіансена навіть після невиходу на ЧС-2022. Федерація зберегла довіру до тренера — і це рішення повністю виправдалося.

Сьогодні Панама — одна з найбільш організованих збірних КОНКАКАФ. Команда вміє грати як через контроль м’яча, так і другим номером, а сам Крістіансен давно заслужив репутацію одного з найсильніших тренерів регіону. Але цього разу опозиція буде сильнішою за ту, до якої панамці звикли.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ПАНАМИ НА ЧС-2026

Воротарі

Луїс Мехія (Насьйональ)

Орландо Москера (Аль-Фейха)

Сесар Самудіо (Марафон)

Захисники

Ерік Девіс (Пласа Амадор)

Фідель Ескобар (Сапрісса)

Майкл Амір Мурільйо (Бешикташ)

Родерік Міллер (Туран Товуз)

Андрес Андраде (ЛАСК)

Сесар Блекман (Слован Братислава)

Хосе Кордоба (Норвіч Сіті)

Джіовані Рамос (Пуерто Кабельйо)

Хорхе Гутьєррес (Депортіво Ла Гуайра)

Едгардо Фарінья

Півзахисники

Анібаль Годой (Сан-Дієго)

Альберто Кінтеро (Пласа Амадор)

Йоель Барсенас (Масатлан)

Адальберто Карраскілья (УНАМ)

Хосе Луїс Родрігес (Хуарес)

Крістіан Мартінес (Іроні Кір’ят-Шмона)

Сесар Яніс (Кобресаль)

Карлос Харві (Міннесота Юнайтед)

Азаріас Лондоньйо (Універсідад Католіка)

Нападники

Хосе Фахардо (Універсідад Католіка)

Ісмаель Діас (Леон)

Сесіліо Уотерман (Універсідад де Консепсьйон)

Томас Родрігес (Сапрісса)

ЯК ГРАЄ ПАНАМА?

Головна риса цієї Панами — структура. Це дуже дисциплінована команда, де кожен футболіст чітко розуміє свою роль. Найчастіше Крістіансен використовує схему 3-4-2-1, яка без м’яча трансформується у дуже компактні 5-4-1. Панама чудово перекриває простір та змушує суперників грати через фланги.

При цьому команда не є виключно "автобусом". У відборі Панама стала однією з найрезультативніших збірних регіону, а в атаці активно використовує вертикальні переходи, швидкі контратаки та пресинг після втрати.

Особливо небезпечним є правий фланг, де постійно підключається Амір Мурільйо. Саме через нього Панама часто створює найгостріші моменти.

Головна проблема — нестача індивідуальної майстерності порівняно з топ-збірними. Коли гра переходить у режим позиційного футболу проти команд рівня Англії чи Хорватії, панамцям дуже складно вигадувати щось нестандартне. Але за рахунок фізики, інтенсивності та характеру ця команда здатна спробувати стати проблемою.

ГОЛОВНА ЗІРКА: АДАЛЬБЕРТО КАРРАСКІЛЬЯ

Якщо Панама — це насамперед командна система, то Адальберто Карраскілья з мексиканського Пумас є її творчим мозком. Саме через нього проходить практично вся креативна гра збірної.

"Ель Коко" — футболіст, який поєднує величезний обсяг роботи з дуже високою технікою. Він здатний вигризати м’ячі у центрі поля, запускати контратаки та одночасно розрізати оборону передачами між лініями.

Карраскілья давно став одним із найкращих футболістів КОНКАКАФ, а його виступи на Копа Америка-2024 ще більше підняли статус півзахисника.

Саме він є тим гравцем, який здатен подарувати Панамі магію у матчах проти грандів. Якщо панамці хочуть створити сенсацію на цьому чемпіонаті світу — без великого турніру від Карраскільї це майже неможливо.

ДОСВІД ГОДОЯ ТА ЕНЕРГІЯ МУРІЛЬЙО

Попри всю увагу до Карраскільї, ця Панама тримається на кількох дуже важливих ветеранах. Анібаль Годой — справжнє серце команди та її капітан. Його досвід, позиційна грамотність та вміння контролювати ритм гри часто залишаються непомітними для нейтральних уболівальників, але для системи Крістіансена він критично важливий.

На іншому фланзі ключовою фігурою є Амір Мурільйо — один із найсильніших футболістів збірної за індивідуальним рівнем. Саме його ривки праворуч, подачі та агресія створюють величезну частину атак Панами.

А попереду особливу роль можуть отримати Хосе Фахардо та досвідчений Сесіліо Вотерман — форварди, які чудово працюють у перехідних фазах та добре чіпляються за м’яч під тиском.

Окремо варто стежити за 18-річним Кадіром Баррією — одним із найталановитіших молодих футболістів країни. У Панамі вже зараз дуже сподіваються, що саме він стане новим обличчям збірної після завершення ери нинішніх лідерів.

ГРУПА СМЕРТІ ДЛЯ ПАНАМИ?

На папері група L виглядає справжнім випробуванням для панамців. Англія — один із головних фаворитів усього турніру. Хорватія — команда з величезним досвідом великих матчів та двома медалями останніх мундіалів. Гана — потужна, атлетична та дуже небезпечна збірна, яка чудово почувається у відкритому футболі.

Втім, саме стартовий матч проти Гани може стати ключовим для Панами. Перемога або навіть нічия залишатимуть команді реальні шанси поборотися за вихід у плейоф.

Особливу увагу привертає і зустріч з Англією — своєрідний шанс на реванш за болючі 1:6 на ЧС-2018.

РОЗКЛАД МАТЧІВ АНГЛІЇ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ПАНАМИ

Для Панами все максимально просто: без очок у перших двох матчах шансів майже не буде. Найреалістичніший сценарій — боротьба з Ганою за друге або третє місце у групі. І саме тут може зіграти роль характер цієї збірної.

Панама чудово почувається у статусі андердога. Команда не боїться багато бігати, терпіти без м’яча та нав’язувати дуже неприємний футбол. У турнірах на короткій дистанції це іноді працює краще за красивий футбол.

Чи вистачить цього для виходу до плейоф? Група виглядає надто складною. Але змусити фаворитів серйозно понервувати панамці точно здатні. А якщо Карраскілья проведе турнір життя — ця команда може створити одну з головних сенсацій групового етапу, але попередні прогнози, звісно, не на користь "канальщиків".

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

4 місце у групі L