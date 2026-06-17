Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про Хорватію, яку світ уже давно навчився поважати. Списувати цю команду з рахунків — смертельна помилка для будь-якого суперника. Маючи скромні ресурси та населення, яке можна двічі вмістити в межі Нью-Йорка, "картаті" перетворилися на справжню футбольну імперію. Фінал у 2018-му, бронза у 2022-му — це не випадкові сплески, а закономірний результат роботи покоління, яке не бажає йти на пенсію.

Попереду — турнір у Північній Америці, який, ймовірно, стане останнім акордом для легендарного Луки Модрича та його золотої гвардії. Чи здатна команда Златко Далича втретє поспіль стрибнути вище голови?

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ L

ХОРВАТІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Відбірковий цикл команда Далича пройшла максимально впевнено. Сім перемог, одна нічия, 26 забитих м’ячів та лише чотири пропущені — Хорватія без особливих проблем фінішувала першою у своїй групі.

Єдиною втратою очок стала нічия проти Чехії, але навіть вона не створила реальної інтриги у боротьбі за пряму путівку на мундіаль.

Особливо важливо, що хорвати продовжують залишатися однією з найорганізованіших команд Європи. Команда Далича рідко домінує фізично чи вражає швидкістю, але компенсує це футбольним інтелектом, дисципліною та неймовірним досвідом.

А ще — умінням вигравати великі матчі навіть тоді, коли суперник виглядає сильнішим на папері.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Якщо оцінювати співвідношення між населенням країни та футбольними результатами, то Хорватія — одна з найуспішніших збірних в історії чемпіонатів світу.

Країна з населенням менш ніж чотири мільйони людей після здобуття незалежності вже встигла:

- виграти бронзу ЧС-1998;

- дійти до фіналу ЧС-2018;

- посісти третє місце на ЧС-2022.

І все це — за наявності внутрішнього чемпіонату, який навіть близько не може конкурувати з провідними лігами Європи за ресурсами чи фінансами.

Саме тому хорватську збірну давно сприймають як унікальне футбольне явище. Команду, яка постійно "стрибає вище голови" та регулярно вибиває фаворитів із великих турнірів. Особливо добре це пам’ятають англійці та бразильці.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ЗЛАТКО ДАЛИЧ

Златко Далич — без перебільшення найвеличніший тренер в історії хорватської збірної. Коли у 2017 році він прийняв команду, що перебувала в кризі, мало хто міг уявити, що скромний фахівець із досвідом роботи в Азії стане національним героєм.

Його секрет — не тактична революція, як неперевершений менеджмент людських стосунків. Далич — мотиватор, який змусив зіркових ветеранів працювати як єдиний організм.

Після невдалого групового етапу на Євро-2024 були розмови про його відставку, але Далич залишився, щоб особисто провести цю команду через її «лебедину пісню» у Північній Америці.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ХОРВАТІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Домінік Котарскі (Копенгаген), Івор Пандур (Халл Сіті)

Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Дує Чалета-Цар (Реал Сосьєдад), Йосип Шутало (Аякс), Йосип Станішич (Баварія), Марін Понграчіч (Фіорентина), Мартін Ерлич (Мідтьюлланн), Лука Вушкович (Гамбург),

Півзахисники: Лука Модрич (Мілан), Матео Ковачич (Манчестер Сіті), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Лука Сучич (Реал Сосьєдад), Мартін Батурина (Комо), Крістіян Якич (Аугсбург), Петар Сучич (Інтер), Нікола Моро (Болонья), Тоні Фрук (Рієка)

Нападники Іван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич (Гоффенгайм), Анте Будімір (Осасуна), Марко Пашалич (Орландо Сіті), Петар Муса (Даллас), Ігор Матанович (Фрайбург)

ЯК ГРАЄ ХОРВАТІЯ?

Стиль Хорватії не змінюється роками: це контроль м’яча через найсильнішу середню лінію. Тактична схема 4-2-3-1 дозволяє наситити центр поля, де Модрич та Ковачич диригують темпом. Це методичний, терплячий футбол, де суперника виснажують позиційними атаками.

Втім, "картаті" вміють бути різними. Проти грандів вони комфортно почуваються без м’яча, блискавично вибігаючи в отруйні контратаки. Головна слабкість — відсутність яскравих вінгерів, через що вся креативність лягає на плечі півзахисників, а також віковий ценз.

Багатьом лідерам команди вже далеко за 30, а спекотні умови Північної Америки можуть серйозно вдарити по фізичній готовності “картатих”. Саме тому Далич поступово інтегрує молодших футболістів, які мають додати команді енергії.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ЛУКА МОДРИЧ

У 40 років Лука Модрич продовжує залишатися серцебиттям усієї хорватської нації. Володар Золотого м’яча-2018 уже давно став найбільшим футболістом в історії хорватського футболу, але найголовніше — він усе ще тримає рівень світового класу.

Його бачення поля, контроль темпу, перший пас та футбольний інтелект продовжують визначати гру Хорватії.

ЧС-2026 стане для Модрича вже п’ятим мундіалем у кар’єрі, а також, найімовірніше, останнім великим турніром у футболці національної команди. І якщо ця казка справді добігає кінця, хорвати точно мріють завершити її ще одним великим результатом.

МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ ТА НОВІ ЛІДЕРИ

Якщо Модрич — це минуле та сьогодення, то 19-річний Лука Вушкович — беззаперечне майбутнє. Фізичний монстр, який провів фантастичний сезон у Гамбурзі на правах оренди з Тоттенгема. Він не просто виконує захисну роботу, а є постійною загрозою біля чужих воріт під час стандартів. Травма Йошко Гвардіола викликає занепокоєння, але присутність Вушковича дає шанс безболісно залатати оборону. Це гравець, який уже стукає в основу.

І якщо Англія ламає голову над тим, як вмістити всіх креативних зірок, то Хорватія має дзеркальну проблему — ідеальний баланс у центрі. Окрім Модрича та Ковачича, на місце в старті претендують молоді та голодні Петар Сучич та Мартін Батурина. Досвідчений Маріо Пашалич додає варіативності в атаці, а Андрей Крамарич — це людина-оркестр, яка може зіграти і «десятку», і на вістрі.

Саме ця неймовірна технічна обойма дозволяє Даличу диктувати хід практично будь-якого матчу, незалежно від статусу опонента.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ХОРВАТІЇ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

Сітка плейоф для другої команди групи L виглядає жахливо, тому боротьба за перший рядок стає критичною. Якщо хорвати фінішують другими, вони ризикують натрапити на Португалію, Іспанію чи Францію вже на ранніх стадіях.

Перемога в групі теоретично дає комфортніший шлях, але з огляду на силу Аргентини та Бразилії у верхній частині сітки, легкої прогулянки не буде в жодному разі.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ХОРВАТІЇ

Хорватію вже давно не можна називати сенсацією чи "темною конячкою". Це команда, яка стабільно проходить далеко на великих турнірах та абсолютно не боїться грандів.

За часів Далича хорвати обігрували: Францію, Бразилію, Аргентину, Іспанію, Англію, Нідерланди, Португалію... І саме це найкраще характеризує нинішню команду.

Так, вік може стати серйозною проблемою. Так, у Хорватії вже немає такого запасу фізики, як кілька років тому. Але досвід, характер та психологічна стійкість цієї збірної все ще роблять її надзвичайно небезпечною для будь-якого суперника.

А ще — це, можливо, останній танець великого покоління Модрича.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

2 місце у групі L