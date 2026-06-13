Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про представників азійського континенту – збірну Йорданії.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ J

ЙОРДАНІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Збірна Йорданії класно виступила у кваліфікації на ЧС-2026. Опинившись у групі G разом із Саудівською Аравією, Таджикистаном та Пакістаном, йорданці показали дуже крутий результат – 13 очок у шести матчах і вихід до наступного етапу з першого місця.

У третьому етапі відбіркового циклу Йорданія потрапила до групи із Кореєю, Іраком, Оманом, Палестиною та Кувейтом. Корея є Корея – визнаний гранд азійського футболу посів першу сходинку. А от Йорданія і тут змогла приємно здивувати – друге місце і пряма путівка на мундіаль.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Цей розділ буде коротким: Йорданія вперше в своїй історії пробилася до фінальної частини чемпіонату світу. Нам із вами гірко усвідомлювати, що навіть Йорданія відчує футбольне свято цього літа, а ми – ні. Але давайте згадаємо, що десь існує збірна Італії та її вболівальники і не будемо сильно сумувати.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ДЖАМАЛ СЕЛЛАМІ

Якщо ви думали, що збірну Йорданії очолює якийсь тренер із багатим європейським досвідом, якому захотілося заробити арабських грошей, то… ні. Цю команду тренує Джамал Селламі – 55-річний мароккансько-йорданський тренер, який свого часу сім років відіграв за збірну Марокко, а на клубному рівні запам’ятався виступами за Бешикташ наприкінці 90-х років минулого століття. Саме у Марокко Селламі робив свої перші тренерські кроки, а у 2024-му очолив збірну Йорданії, з якою успішно пройшов відбір на чемпіонат світу.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ЙОРДАНІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Язід Абулайла (Аль-Хуссейн), Нур Бані Аттія (Аль-Файсалі), Абдалла Аль-Фахурі (Аль-Вехдат).

Захисники: Мохаммад Абу Хашиш (Аль-Карма), Абдалла Насіб (Аль-Завраа), Хусам Абу Дахаб (Аль-Файсалі), Язан Аль-Араб (ФК Сеул), Мо Абуалнаді (Селангор), Салім Обаїд (Аль-Хуссейн), Саед Аль-Росан (Аль-Хуссейн), Іхсан Хаддад (Аль-Хуссейн), Анас Бадаві (Аль-Файсалі).

Півзахисники: Амер Джамус (Аль-Завраа), Нур Аль-Равабдех (Селангор), Раджаї Айєд (Аль-Хуссейн), Ібрагім Садех (Аль-Карма), Моханнад Абу Таха (Аль-Кува Аль-Джавія), Нізар Аль-Рашдан (Катар СК), Мохаммад Аль-Дауд (Аль-Вехдат).

Нападники: Мохаммад Абу Зрайк (Раджа Касабланка), Алі Олван (Аль-Сайлія), Муса Аль-Таамарі (Ренн), Одех Аль-Фахурі (Пірамідс), Махмуд Аль-Марді (Аль-Хуссейн), Ібрагім Сабра (Локомотива Загреб), Алі Азайзе (Аль-Шабаб).

ЯК ГРАЄ ЙОРДАНІЯ?

У 2026 році Йорданія провела чотири контрольні матчі. Результати – так собі. Дві однакові нічиї із Коста-Рікою та Нігерією (2:2) і поразки від Швейцарії (1:4) та Колумбії (0:2).

У матчі із колумбійцями команда Селламі застосувала глибоко захисну тактику: п’ять захисників, два опорника, два флангових півзахисники та Алі Ольван в ролі центрфорварда. Все ніби непогано працювало, поки Джон Аріас не відкрив рахунок наприкінці першого тайму. На початку другої половини він же подвоїв перевагу колумбійців, залишивши тренерський штаб збірної Йорданії міркувати над покращенням гри в захисті.

ГОЛОВНА ЗІРКА: МУСАА АЛЬ-ТААМАРІ

Як це часто буває в африканських або азійських збірних, є один гравець, який виступає у топ-чемпіонаті, навколо якого гуртуються усі інші. У випадку Йорданії таким гравцем є капітан команди Мусаа Аль-Таамарі. 28-річний нападник виступає за французький Ренн. У збірній він награв 92 матчі та забив 24 м’ячі.

Взагалі, до Європи Аль-Таамарі потрапив у 2018, коли перебрався до кіпрського АПОЕЛ. Після двох сезонів на Кіпрі та успішної адаптації до європейського життя, Мусаа переїхав до бельгійського Левена. У Бельгії він забивав переважно по святах, але цього було достатньо, аби привернути увагу французького Монпельє.

ГРУПА J: ШАНСИ МІНІМАЛЬНІ?

Дивлячись на склад групи J, хочеться назвати її “Територією А” (нехай пробачить нас Анжеліка Рудницька), бо у суперниках в Йорданії Аргентина, Австрія та Алжир. Оскільки досвід міжнародних матчів в Йорданії невеликий, то в історії зафіксовано лише матч проти Алжиру. У травні 2004 року вони зіграли внічию із рахунком 1:1 у товариському матчі.

З того часу змінилося не одне покоління гравців, тому вже за кілька днів ці команди можуть написати нову сторінку історії очних протистоянь. У випадку ж з Аргентиною та Австрією це буде розмальовка чистого аркушу…

РОЗКЛАД МАТЧІВ ЙОРДАНІЇ ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

Переможець групи J в 1/16 фіналу зустрінеться із другою командою групи H, але в контексті Йорданії такий сценарій виглядає менш реалістичним за успішну трансферну кампанію Динамо. Якщо ж Йорданія посяде друге місце у своїй групі (ну давайте вірити в дива?), то в 1/16 зіграє з переможцем тієї ж групи H. Третя сходинка – більш ймовірний результат (і все одно здається нереальним) і за такого сценарію Йорданія гратиме з переможцями груп D (США, Туреччина, Парагвай, Австралія), G (Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія) L (Англія, Хорватія, Панама, Гана) або ж B (Канада, Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Катар).

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ЙОРДАНІЇ

Будемо відверті: шансів набрати бодай одне очко в Йорданії не багато. Тому виступ цієї команди цілком може стати одним з найгірших на цьому ЧС. Однак футбол – штука непередбачувана. Тому залишимо простір для дива.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

4 місце у групі J та виліт з ЧС-2026.