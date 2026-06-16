Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа США, Канада та Мексика приймуть найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Формат із 48 збірними відкриває нові можливості не лише для фаворитів, а й для амбітних команд, які мріють про прорив на глобальній сцені.

Сьогодні говоримо про збірну Гани — одну з найвідоміших футбольних націй Африки, яка вже давно асоціюється з яскравими талантами, фізичною потужністю та драматичними історіями на великих турнірах.

Саме Гана була найближчою африканською збірною до історичного півфіналу чемпіонату світу у 2010 році, але рука Луїса Суареса та нереалізований пенальті Асамоа Г’яна назавжди залишилися футбольною травмою для всієї країни.

Тепер "чорні зірки" повертаються на мундіаль уже в зовсім іншому статусі. Без колишньої стабільності, з кадровими проблемами, хаотичною зміною тренера прямо перед турніром та дуже складною групою. Але водночас — із поколінням футболістів, здатних створити проблеми практично будь-якому супернику.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ L

ГАНА НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Відбірковий цикл для Гани став несподівано впевненим. "Чорні зірки" виграли групу I у зоні CAF, здобувши вісім перемог, одну нічию та зазнавши лише однієї поразки.

Команда забила 23 м’ячі та пропустила лише шість, а головною зіркою кваліфікації несподівано став досвідчений Джордан Аю. Форвард Лестера не просто забивав — він буквально тягнув команду вперед, завершивши відбір із сімома голами та сімома асистами.

Особливо важливо, що Гана пройшла кваліфікацію після дуже складного періоду. Провал із непотраплянням на Кубок африканських націй-2025 викликав величезну хвилю критики всередині країни, а збірна переживала серйозну кризу ідентичності.

Втім, успішний відбір на мундіаль частково повернув оптимізм. Хоча вже навесні 2026 року ситуація знову почала виходити з-під контролю.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

ЧС-2026 стане для Гани п’ятим мундіалем в історії. Дебют "чорних зірок" відбувся у 2006 році в Німеччині, де африканська команда одразу дісталася 1/8 фіналу.

Але назавжди Гану запам’ятали завдяки чемпіонату світу-2010 у ПАР. Саме тоді команда Асамоа Г’яна, Саллі Мунтарі та Кевіна-Прінса Боатенга була за крок від історичного досягнення — першого півфіналу для африканської збірної на мундіалях.

У чвертьфіналі проти Уругваю Луїс Суарес врятував свою команду грою рукою на лінії воріт на останніх секундах овертайму, після чого Асамоа Г’ян не реалізував пенальті. Гана програла серію 11-метрових, а африканський футбол — свій найкращий шанс змінити історію.

Після того були менш успішні турніри. На ЧС-2014 у Бразилії команда запам’яталася скандалами та конфліктами всередині збірної, а у Катарі-2022 ганці знову не змогли вийти з групи. Втім, попри всі проблеми, Гана продовжує залишатися однією з найвпізнаваніших футбольних збірних Африки.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: КАРЛУШ КЕЙРОШ

Підготовка Гани до мундіалю перетворилася на справжній хаос. У березні після невдалих товариських матчів федерація звільнила Отто Аддо — людину, яка фактично й вивела команду на чемпіонат світу. Рішення виглядало максимально ризикованим: до старту турніру залишалося менше трьох місяців.

Рятувати ситуацію покликали досвідченого Карлуша Кейроша — одного з найбільш мандрівних тренерів сучасного футболу. Португалець уже працював із Португалією, Іраном, Єгиптом, Катаром та Оманом, а також має за плечима досвід роботи у мадридському Реалі та Манчестер Юнайтед.

Кейрош давно зарекомендував себе як прагматичний тренер, який уміє будувати максимально організовані команди навіть із обмеженим кадровим ресурсом. Його футбол рідко буває видовищним, але дуже часто — ефективним.

Саме це зараз і потрібно Гані. Команда має серйозний атакувальний потенціал, але останніми роками регулярно страждала через хаотичну структуру гри, проблеми з позиційними атаками та нестабільність в обороні. Головне питання — чи вистачить Кейрошу часу, аби швидко змінити команду перед стартом турніру.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ГАНИ НА ЧС-2026

Воротарі: Лоуренс Аті-Зігі (Санкт-Галлен), Джозеф Ананг (Сент-Патрікс Атлетік), Бенджамін Асаре (Гартс оф Оук)

Захисники: Аліду Сейду (Ренн), Йонас Аджетей (Вольфсбург), Абдул Мумін (Райо Вальєкано), Гідеон Менса (Осер), Абдул Рахман Баба (ПАОК), Джером Опоку (Істанбул), Коджо Пепра Оппонг (Ніцца), Деррік Луккассен (Пафос), Марвен Сеная (Осер)

Півзахисники: Калеб Їренкі (Норшелланн), Томас Парті (Вільярреал), Абдул Фатаву (Лестер Сіті), Квасі Сібо (Ов'єдо), Еліша Овусу (Осер), Огюстін Боак'є (Сент-Етьєн),

Нападники: Джордан Айю (Лестер Сіті), Брендон Томас-Асанте (Ковентрі Сіті), Антуан Семеньйо (Манчестер Сіті), Крістофер Бонсу Баа (Аль-Кадісія), Іньякі Вільямс (Атлетік Більбао), Камалдін Сулемана (Аталанта), Ернест Нуама (Ліон), Прінс Квабена Аду (Вікторія Пльзень)

ЯК ГРАЄ ГАНА?

За останні роки Гана пройшла кілька тактичних трансформацій. За Отто Аддо команда часто використовувала схему з трьома центральними захисниками та робила ставку на швидкі контратаки. Тепер із приходом Кейроша все може стати більш прагматичним.

Очікується, що Гана переходитиме на більш обережну структуру 4-1-4-1 або 4-5-1, де головним пріоритетом стане компактність без м’яча та дисципліна в обороні. Втім, атакувального таланту в цієї команди достатньо. Мохаммед Кудус (якщо відновиться), Антуан Семеньйо, Іньякі Вільямс та Абдул Фатаву чудово почуваються у вертикальному футболі з великою кількістю простору.

Ще одна важлива зброя Гани — стандарти. Асистент тренерського штабу Грегорі Де Грауве серйозно прокачав цей компонент, і тепер "чорні зірки" дуже небезпечні після кутових та штрафних. Головна проблема — позиційна атака. Якщо суперник сідає низьким блоком та змушує Гану довго контролювати м’яч, команда часто втрачає креативність і починає діяти занадто прямолінійно.

ГОЛОВНА ЗІРКА: АНТУАН СЕМЕНЬЙО

Саме Антуан Семеньйо підходить до ЧС-2026 у статусі найбільш вибухового та найнебезпечнішого футболіста нинішньої Гани, хоча цей статус також заслуговував би Мохаммед Кудус, якби не травма.

Ще кілька років тому Антуана сприймали як перспективного, але нестабільного форварда, а зараз Семеньйо — справжня зірка АПЛ та один із найяскравіших африканських нападників нового покоління. Його перехід до Манчестер Сіті лише підтвердив: ганець вийшов на абсолютно новий рівень.

Головна сила Семеньйо — універсальність. Він може зіграти центрфорварда, вінгера або другого нападника, однаково небезпечний у швидких контратаках і позиційних атаках, а його фізична потужність та агресивний стиль постійно створюють проблеми захисникам.

При цьому Семеньйо — не просто атлет. Він дуже добре працює без м’яча, активно пресингує, відкривається між лініями та здатний самотужки змінити динаміку матчу одним ривком або ударом. Саме через нього будуть будуватися більшість вертикальних атак Гани.

ДЖОРДАН АЮ ТА НОВИЙ БАЛАНС В АТАЦІ

Якщо Семеньйо і Кудус — головні таланти команди, то Джордан Аю став її найважливішим футболістом під час відбору. Сина легендарного Абеді Пеле роками критикували у Гані за нестабільність та звинувачували у "недоторканності" через прізвище. Але саме у кваліфікації до ЧС-2026 Аю нарешті провів свій найкращий цикл у футболці збірної.

Сім голів та сім асистів зробили його ключовим фактором виходу команди на мундіаль. У 34 роки він уже не має колишньої швидкості, але компенсує це досвідом, розумінням гри та величезним обсягом роботи без м’яча.

А ще поруч із ним виросло нове покоління атакувальних футболістів. Окрім Кудуса та Семеньйо, Іньякі Вільямс додає потужності та досвіду, а Абдул Фатаву може стати одним із відкриттів турніру завдяки своїй вибуховості та лівій нозі.

ГРУПА L — СПРАВЖНЯ ПЕРЕВІРКА

Для Гани жереб навряд чи міг скластися складніше. Англія — один із головних фаворитів усього турніру. Хорватія — команда з величезним досвідом великих матчів та одним із найсильніших центрів поля у світі. Панама — дуже організований та фізично неприємний суперник, якого точно не можна недооцінювати.

Саме матч проти Панами майже напевно стане ключовим для шансів Гани на вихід із групи. Проблема в тому, що навіть третє місце не гарантуватиме прохід далі, а психологічний стан команди після зміни тренера залишається великою загадкою.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ГАНИ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ГАНИ

Гана підходить до чемпіонату світу у максимально суперечливому статусі. З одного боку — це команда з потужною атакою, великою кількістю футболістів із топліг Європи та тренером із колосальним досвідом роботи на мундіалях. З іншого — хаотична підготовка, проблемна оборона, нестача глибини складу та дуже важка група.

"Чорні зірки" цілком здатні створити сенсацію в окремому матчі. Але для стабільного турніру їм поки що бракує цілісності.

І все ж списувати Гану з рахунків — величезна помилка. Африканські збірні традиційно вміють дивувати на великих турнірах, а індивідуального таланту в цієї команди достатньо, щоб нав’язати боротьбу навіть фаворитам.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

3 місце у групі L та боротьба за вихід до плейоф серед найкращих третіх команд