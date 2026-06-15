Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

У США, Канаді та Мексиці стартував найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про одну з команд групи К – збірну Узбекистану.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ K

УЗБЕКИСТАН НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Кваліфікацію на ЧС-2026 збірна Узбекистану розпочала з другого раунду. Жереб відправив цю команду до групи Е, де її суперниками були збірні Ірану, Туркменістану та Гонконгу. Узбекистан прекрасно пройшов цю дистанцію, здобувши чотири перемоги та двічі зігравши внічию.

Ба більше, узбекські футболісти набрали порівну очок з Іраном – по 14. Іранці випередили узбеків лише за рахунок кращих додаткових показників. У третьому раунді узбекам довелося знову боротися із Іраном, а ще з ОАЕ, Катаром, Киргизстаном та КНДР. У 10 матчах цього етапу команда здобула шість перемог, тричі зіграла внічию і зазнала однієї поразки. 21 очко (знову пропустили Іран вперед), друге місце і кваліфікацію на ЧС-2026 успішно подолано.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Для збірної Узбекистану цей мундіаль стане дебютним: до 1991 року країна перебувала у складі СРСР, а от за часи незалежності пробилася на чемпіонат світу вперше.

Можна згадати, що двічі Узбекистан доходив до фіналу континентального відбору: перед ЧС 2006 та 2014 років. Але там поступався Бахрейну та Йорданії відповідно.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ФАБІО КАННАВАРО

Тренерська доля – часто непередбачувана. Чемпіон світу-2006 та володар Золотого м’яча того ж року Фабіо Каннаваро навряд 20 років тому міг припустити, що колись тренуватиме команду Узбекистану. Однак 6 жовтня минулого року це сталося – зірковий італієць підписав контракт із місцевою футбольною асоціацією.

І хоча Каннаваро у цій команді без року тиждень, але один титул виграти вже встиг. Мова про Al Ain International Cup. У фіналі Узбекистан в серії пенальті переміг Іран. Здається, у них вже щось принципове…

У 2026 Узбекистан із Каннаваро відіграв чотири матчі зі статусом “контрольний”. Із рахунком 3:1 перемогли Габон, а з Венесуелою зіграли нічию 0:0, але виграли у серії пенальті 5:4. Але це було наприкінці березня. А от перед стартом ЧС-2026 Каннаваро вирішив перевірити силу своєї команди на оппонентах вищого рівня: поразки від Канади (0:2) та Нідерландів (1:2) залишили мало приємної їжі для роздумів.

Загалом же тренерський досвід Фабіо вже можна назвати багатеньким: він попрацював із китайськими Гуанчжоу, Тяньцзинь та національною збірною, у Саудівській Аравії очолював Ан-Наср, а потім повернувся додому і тренував італійські Беневенто та Удінезе. Ще одним клубом у його кар’єрі став хорватський Динамо Загреб, після чого Каннаваро перебрався безпосередньо до збірної Узбекистану.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УЗБЕКИСТАНУ НА ЧС-2026

Воротарі: Уткір Юсупов (Навбахор), Ботіралі Ергашев (Нефтчі), Абдувоҳід Не’матов (Насаф).

Захисники: Авазбек Улмасалієв (АГМК), Жахонгір Урозов (динамо), Рустам Ашурматов (Істіклол), Умар Ешмуродов (Насаф), Абдукодір Хусанов (Манчестер Сіті), Абдулла Абдуллаєв (Дібба), Фаррух Сайфіїв (Нефтчі), Хожіакбар Аліжонов (Пахтакор), Шерзод Насруллаєв (Пахтакор), Бехруз Карімов (Сурхан).

Півзахисники: Шерзод Есанов (Бухара), Оділ Хамробеков (Трактор), Акмал Мозговий (Пахтакор), Отабек Шукуров (Баніяс), Жамшид Іскандеров (Нефтчі), Азіз Ганієв (Ал Батаєх).

Нападники: Аббос Файзуллаєв (Істанбул Башакшехір), Жалоліддін Машаріпов (Істіклол), Достон Хамдамов (Пахтакор), Остон Урунов (Персеполіс), Азіз Амонов (динамо), Ігор Сергєєв (Персеполіс), Елдор Шомуродов (Істанбул Башакшехір).

ЯК ГРАЄ УЗБЕКИСТАН?

Власне, у вищезгаданих останніх матчах із Канадою та Нідерландами Фабіо Каннаваро перевірив здатність своєї команди протистояти суперникам високого рівня. У грі з Нідерландами Узбекистан грав за схемою 3-4-3, де лідеру команди Ельдору Шомуродову було відведено роль центрфорварда. І Узбекистан у цьому матчі виглядав непогано: так, ініціативу суперникам віддали, але й самі не цуралися створювати моменти, завдавши 8 ударів по воротах суперника, один з яких став результативним.

Трохи інакшу модель гри тренерський штаб Каннаваро застосував у матчі із Канадою: там узбеки зіграли в якогось трансформера: 3-4-2-1, і на вістрі атаки знову опинився капітан команди Шомуродов. І якщо в першому таймі представникам азійського континенту вдавалося стримувати атаки суперника, то по перерві вони пропустили двічі і не змогли знайти свою протидію канадцям попереду.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ЕЛЬДОР ШОМУРОДОВ

Інших варіантів тут бути і не може: Шомуродов капітан команди і найкращий бомбардир в історії збірної Узбекистану. Так, рекорди Максима Шацьких поступово відходять в минуле: у збірній його досягнення у 34 м’ячі вже побито – Ельдор забив вже 44. І немає сумніву: він продовжить це робити і надалі, бо Шомуродову лише 30 років.

Підйом його кар’єри стався у 2020: тоді нападник переїхав до італійського Дженоа і досить швидко зарекомендував себе як ефективна опція в атаці. У 2021-му талантовитого форварда помітили у Римі: як наслідок, контракт із Ромою на п’ять років. Щоправда, безпосередньо у Ромі узбекський форвард відіграв півтора роки: у січні 2023-го його орендувала Спеція. По завершенні сезону Шомуродов так і не повернувся до Роми, а вирушив у нову оренду – до Кальярі. Однак у сезоні 2024/2025 такі отримав свій шанс у Римі.

Утім, Ельдор не увійшов до планів Джанп’єро Гасперіні на минулий сезон і цей період він провів в турецькому Істанбул Башакшехірі. У турецькій Суперлізі йому, схоже, куди комфортніше, ніж в Серії А: 34 матчі і 22 м’ячі довели, що із кваліфікацією у цього хлопця все в порядку.

РОЗКЛАД МАТЧІВ УЗБЕКИСТАНУ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

Переможець групи K в 1/16 фіналу зустрінеться із однією з найкращих команд, які посядуть третє місце – хтось з квартетів D, E, I, J та L. Якщо ж Узбекистан посяде друге місце, то в 1/16 має зіграти з другою командою з групи L (Англія, Хорватія, Панама та Гана). Більш реалістичний варіант у групі з Португалією, Колумбією та ДР Конго – боротьба за третє місце. Якщо ж воно дозволить пройти до плей-оф, то Узбекистан гратиме із переможцем тієї ж групи L.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ПОРТУГАЛІЇ

Треба бути реалістами: відштовхуючись від побаченого в матчах проти Канади та Нідерландів, не варто чекати якогось супервиступу від Узбекистану на дебютному мундіалі. Певно, команда боротиметься за третю сходинку у групі К. Але і не виключено, що Фабіо Каннаваро здатен здивувати – досвід успішного виступу як гравця на чемпіонатах світу з футболу у нього .

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

3-4 місце у групі K та дострокове завершення боротьби.