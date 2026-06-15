Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

У США, Канаді та Мексиці стартував найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про представника групи К – збірну Колумбії.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ K

КОЛУМБІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Збірна Колумбія була однією з тих, хто скористався турбулентністю Бразилії у південноамериканському відборі. 18 матчів, 7 перемог та 7 нічиїх при чотирьох поразках – достатньо для топ-3. Вище тільки сенсаційний Еквадор та чинні чемпіони світу – Аргентина. 28 очок – ніби стільки ж, як у Бразилії, але куди більш позитивне враження від виступу Колумбії у цьому турнірі, ніж від пентакампеонів.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

У Колумбії непоганий показник по загальній кількості участі на чемпіонатах світу – аж шість разів. Вперше це сталося неподалік – у сусідній Чилі, в 1962 році. Але в трьох матчах групового етапу жодної перемоги, нічия та дві поразки – так собі виступ, правда ж?

Наступний шанс показати себе на світовому рівні випав за 28 років – у 1990, в Італії. Там вийшло куди цікавіше та успішніше: колумбійці потрапили до групи G із ФРН, Югославією та ОАЕ. Так, представники Південної Америки посіли третє місце (перемога над ОАЕ, поразка від Югославії та нічия із німцями), але увійшли до числа найкращих команд, які фінішували третіми у груповому етапі. Однак в ⅛ фіналу колумбійці програли Камеруну в овертаймі (1:2).

Найбільший успіх – це звісно ЧС-2014. Чому звісно? Бо у праймі був найяскравіший гравець команди тих років – Хамес Родрігес. Ще й турнір у Бразилії, від дому зовсім недалеко, адаптація до кліматичних умов не потрібна. Колумбія виграла груповий етап із 100% результатом: 3:0 з Грецією, 2:1 із Кот-Д’Івуаром та 4:1 із Японією!

У 1/8 не помічено Уругвай (2:0), але казка обірвалася у чвертьфіналі, де Бразилія завдала неприємної поразки (1:2) і на цьому просування Колумбії вперед завершилося. Але якби не розрив “хрестів” у Фалькао у січні 2014-го, то хтозна, чи пройшла б Бразилія далі і чи була б та ганьба із німцями (1:7) у півфіналі. А так, Хамес став найкращим бомбардиром того турніру, наклацавши шість голів, три з яких – у плей-оф.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: НЕСТОР ЛОРЕНЦО

Нестору Лоренцо – 60 років. Більшу частину своєї тренерської кар’єри він працював асистентом головного тренера. Левову частку цього періоду – якраз у збірній Колумбії (2012-2019). Трохи попрацювавши головним тренером у перуанському Мельгарі, він очолив національну збірну Колумбії у 2022-му.

Попри відсутність досвіду на топ-рівні, Лоренцо показав клас: у липні 2024 року Колумбія видала божевільну серію без поразок у 28 матчах поспіль! Серед них – перемоги над Німеччиною, Бразилією, Уругваєм та Іспанією. І лише збірна Аргентини у фіналі Копа Америка-2024 змогла перервати цю вражаючу ходу.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ КОЛУМБІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Давід Оспіна (Атлетіко Насьйональ) Каміло Варгас (Атлас) Альваро Монтеро (Велес Сарсфілд)

Захисники: Давінсон Санчес (Галатасарай) Сантьяго Аріас (Індепендьєнте) Єррі Міна (Кальярі) Даніель Муньйос (Крістал Пелас) Йохан Мохіка (Мальорка) Джон Лукумі (Болонья) Дейвер Мачадо (Нант) Віллер Дітта (Крус Асуль)

Півзахисники: Хамес Родрігес (Міннесота Юнайтед) Джефферсон Лерма (Крістал Пелас) Хуан Фернандо Кінтеро (Рівер Плейт) Джон Аріас (Палмейрас) Річард Ріос (Бенфіка) Кевін Кастаньйо (Рівер Плейт) Хорхе Карраскаль (Фламенго) Хамінтон Кампас (Росаріо Сентраль) Хуан Портілья (Атлетіко Паранаенсе) Густаво Пуерта (Расінг Сантандер)

Нападники: Луїс Діас (Баварія) Джон Кордоба (Краснодар) Луїс Суарес (Спортінг) Кучо Ернандес (Реал Бетіс) Андрес Гомес (Васко да Гама).

ЯК ГРАЄ КОЛУМБІЯ?

В останній сесії контрольних матчів Колумбія зустрілася із командами Коста-Ріки та Йорданії. В обох випадках Нестор Лоренцо діяв за схемою 4-2-3-1. В обох матчах місце у воротах незмінно посідав Каміло Варгас. так само в обох випадках з перших хвилин виходили центральний захисник Давінсон Санчез та лівий бек Йохан Моджика. А ще – опорний півзахисник Густаво Пуерта і форвард Баварії Луїс Діас.

Хамес Родрігес з перших хвилин вийшов лише у матчі з Йорданією, а от на гру проти Коста-Ріки вийшов на заміну замість… Хорхе Карраскаля. Так-так, нашого з вами старого знайомого з львівських Карпат.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ХАМЕС РОДРІГЕС

Тут немає навіть вибору. Хамес – абсолютна легенда колумбійської збірної. Зараз він грає в MLS за Міннесоту. У свої 34 Хамес зіграв лише шість матчів у цьому сезоні американської ліги, голів не забивав, але пару асистів все ж віддав.

Але якщо навіть забути про топовий виступ Родрігеса на ЧС-2014, то просто гляньте, за які клуби він грав впродовж своєї кар’єри: Порту, Монако, Реал, Баварія, Евертон… Так, після 2021 року і поїздки до Аль-Раяну Хамес став меншим цікавим клубам з топ-чемпіонатів. Але в 2024-2025 роках допоміг Райо Вальєкано не впасти в багнюку обличчям у Ла Лізі. Це теж пристойно. А ще, у нього 126 матчів за збірну та 31 м’яч. До гренадерського рекорду залишається зіграти лише чотири матчі (у Давіда Оспіни — 130 ігор). До голеадорського – 5 м’ячів (у Фалькао – 36).

ПОРТУГАЛІЯ – ГОЛОВНИЙ КОНКУРЕНТ

У групі К найбільш різношорстний контингент. Тут і Португалія, і ДР Конго, і Узбекистан. В цілому, для Колумбії – робочий варіант, тільки Португалія може стати на заваді амбіціям повторити 2014-й і виграти всі три матчі. За своїм класом Колумбія не має відчути проблеми із іншими суперниками.

Ну і так, історія протистоянь із суперниками по цій групі чиста, як ваша совість у перший рік життя. Тому Колумбія відкриватиме нові сторінки у протистояннях із національними збірними поза Південною Америкою.

РОЗКЛАД МАТЧІВ КОЛУМБІЇ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

Переможець групи K в 1/16 фіналу зустрінеться із однією з найкращих команд, які посядуть третє місце. Мова йде про групи D, E, I, J та L. Якщо ж Колумбія фінішує другою, то в 1/16 на неї чекає друга команда з групи L (Англія, Хорватія, Панама та Гана). Ну а третє місце теж не позбавлене сенсу, але доведеться грати з переможцем тієї ж групи L.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП КОЛУМБІЇ

Потенційний ласт денс для Хамеса має запам’ятатися у Колумбії не менше боротьби Сесара Гавірії з Пабло Ескобаром на початку 1990-х років. Тому Колумбія точно вийде з групи, але перспективи успішного виступу у плей-оф виглядають тьмяно.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

2 місце у групі K та ⅛ фіналу ЧС-2026.