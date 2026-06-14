Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

У США, Канаді та Мексиці стартував найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про фаворита групи К – збірну Португалії.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ K

ПОРТУГАЛІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

У відбірковому циклі португальці опинилися у групі F, де їхніми суперниками були команди Ірландії, Угорщини та Вірменії. Пройти цей шлях ідеально у бордово-зелених не вийшло: вони програли в гостях Ірландії (0:2) і вдома зіграли внічию з Угорщиною (2:2).

Але в усіх інших матчах Роналду та компанія були в порядку: 13 очок і вихід на мундіаль з першого місця. До речі, Кріштіану став найкращим голеадором своєї команди у кваліфікації: у п’яти матчах він забив якраз 5 м’ячів.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

До 1966 року Португалія ніяк не могла кваліфікуватися на цей турнір. Однак перший же виступ на чемпіонаті світу виявився успішним: піренейці в Англії стали бронзовими призерами. Тоді у їхньому складі сяяв легендарний Еусебіо, який забив на тому турнірі 9 м’ячів! У груповому етапі Португалія по черзі обіграла Угорщину, Болгарію та Бразилію, у чвертьфіналі пройшли Північну Корею (5:3), а от у півфіналі програли господарям і майбутнім переможцям – збірній Англії (дубль Боббі Чарльтона і гол у відповідь від Еусебіо – 1:2). У матчі за бронзу португальці були сильнішими команду СРСР – 2:1.

Наступного виходу на чемпіонат світу з футболу португальцям довелося чекати аж 20 років. У 1986-му вони кваліфікувалися до турніру у Мексиці, але виступили невдало. Перемога у першому турі над Англією (1:0) давала вболівальникам високу порцію оптимізму. Однак поразки від Польщі (0:1) та Марокко (1:3) залишили бордово-зелених на останньому місці у квартеті.

Далі Португалія не грала на чемпіонатах світу до 2002 року. Натомість, починаючи з цього турніру, ця країна більше не пропускала мундіалів. Найуспішнішим в цю епоху став ЧС-2006 у Німеччині: у груповому етапі Роналду, Фігу й інші зірки по черзі обіграли Анголу, Іран і Мексику і вийшли до ⅛ фіналу.

Гол Маніше у ворота Нідерландів став єдиним і вирішальним – Португалія дійшла до чвертьфіналу. А там – стара знайома Англія! Основний і додатковий час команди зіграли внічию 0:0, а в серії пенальті, як і в 2004-му на Євро, англійці капітулювали (1:3). Хтозна, дійшли б португальці до фіналу, якби в ½ не зустрілися із легендарною Францією. Але гол Зідана став єдиним у тому протистоянні. Зрештою, у матчі за бронзу Португалія була слабшою за господарів турніру німців – 1:3.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: РОБЕРТО МАРТІНЕС

Іспанець Роберто Мартінес тренерську кар’єру розпочав 19 років тому: у 2007 він очолив Свонсі Сіті. два сезони у цьому клубі були визнані успішними – далі тренер очолив Віган, у якому затримався на чотири роки. Хоча фанати Свонсі були дуже обурені таким рішенням тренера і навіть називали його “Іудою”. Під орудою Мартінеса Віган двічі завершував сезон 16-м в АПЛ, потім – 15-м, але у наступному сезоні посів 18 місце і вибув з еліти англійського футболу. Щоправда, у тому ж сезоні 2012/2013 Віган виграв Кубок Англії, у фіналі здолавши вже зірковий Манчестер Сіті.

Далі Мартінес очолював Евертон з 2013 по 2016 роки (у 2015 класно з’їздив до Києва, пам’ятаєте?). Ну а згодом настала епоха Марітнеса у збірній Бельгії, із якою він виграв бронзові медалі ЧС-2018 та працював із такими гравцями, як Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Еден Азар, Тібо Куртуа, словом, із золотою ерою цієї команди. Однак після невдалого виступу у Катарі, де Бельгія не подолала груповий етап, Мартінес залишив команду.

У 2023 він очолив Португалію і вивів команду на Євро-2024. Правда, там чарівники м’яча з південно-західної Європи вибули на стадії чвертьфіналу. Тепер у Мартінеса є ще один шанс гучно заявити про себе на чолі цієї ж команди.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ПОРТУГАЛІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Сілва (Спортінг), Рікарду Велью (Генчлербірлігі).

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Матеус Нунес (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Фенербахче), Жоау Канселу (Барселона), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Ренату Вейга (Вільярреал), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Томаш Араужу (Бенфіка).

Півзахисники: Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Самуел Кошта (Мальорка), Жоау Невеш (ПСЖ), Вітінья (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті).

Нападники: Жоау Феліш (Ан-Наср), Франсішку Трінкан (Спортінг), Франсішку Консейсау (Ювентус), Педру Нету (Челсі), Рафаел Леау (Мілан), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Ан-Наср).

ЯК ГРАЄ ПОРТУГАЛІЯ?

Буквально перед чемпіонатом світу португальці провели контрольний матч із Нігерією – він завершився перемогою із рахунком 2:1. Португалія грала за стандартною схемою 4-2-3-1. У цій формації Кріштіану Роналду дісталася позиція центрфорварда, Трінкау та Педру Нету посіли місця на правому та лівому флангах, а Бруну Фернандеш діяв на звичній плеймейкерській позиції. Опорних півзахисників у цьому матчі грали Жоау Невеш та Вітінья.

Такої ж схеми, але з кадровою ротацією, Мартінес притримувався і в контрольному матчі зі збірною Чилі, який португальці також виграли 2:1. Подивимося чи принесе ця схема успіх португальцям на ЧС-2026.

ГОЛОВНА ЗІРКА: КРІШТІАНУ РОНАЛДУ

Для легендарного форварда це буде вже шостий чемпіонат світу у кар’єрі. Про перший, у 2006-му, ми згадували вище. Після нього кар’єру завершив Луїш Фігу і сьомий номер португальської збірної перейшов саме до Роналду. Утім, наблизитися до результату 2006 року португальці поки так і не змогли. Однозначно, для Роналду це остання можливість виграти титул, якого не вистачає у його кар’єрі.

10 років тому португальці стали чемпіонами Європи і всі чудово пам’ятають травму Роналду у фіналі. Зараз Кріштіану 41 рік, він у відмінній фізичній формі та ще й зрештою виграв титул із Ан-Насром у Саудівській Аравії. Як згадувалося вище, у кваліфікації Кріштіану мав в середньому один м’яч за гру – 5 голів у 5 матчах. Ну і плюс до мотивації – до заповітної мрії у 1000 голів за кар’єру залишається лише 27 м’ячів.

КОНТИНЕНТАЛЬНЕ АСОРТІ

У групі К зібралися представники трьох різних континентів. Якщо Португалія представляє Європу, то ДР Конго – з Африки, Узбекистан – з Азії, а Колумбія спробує довести, що південно-американський футбол нічим не гірший за європейський.

Цікаво, що Португалія ще ніколи не перетиналася з жодним із цих суперників, однак мало хто сумнівається щодо того, що саме європейський представник вийде до плей-оф з цього квартету.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ПОРТУГАЛІЇ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

Переможець групи K в 1/16 фіналу зустрінеться із однією з найкращих команд, які посядуть третє місце. Мова йде про групи D, E, I, J та L. Якщо ж Португалія посяде друге місце, то в 1/16 на неї чекає друга команда з групи L (Англія, Хорватія, Панама та Гана). Ну а третє місце виглядає як фантастика. Утім якщо станеться так, то поругальці зіграють із переможцем тієї ж групи L.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ПОРТУГАЛІЇ

Кріштіану Роналду, Бруну Фернандеш, Діогу Кошта, Гонсалу Рамуш, Вітінья, Жоау Невеш, Рафаель Леау… З таким складом португальці як мінімум мають доходити до чвертьфіналу, а взагалі, і півфінал для них – цілком осяжна мета.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

1 місце у групі K та щонайменше чвертьфінал ЧС-2026.