Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Австрії.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ J

АВСТРІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Жереб відправив австрійців до відбіркової групи із Боснією і Герцеговиною, Румунією, Кіпром та Сан-Маріно. Австрійці ідеально пройшли групу: при 22 забитих м’ячах лише 4 (!) пропущені. У восьми матчах команда Ральфа Рангніка здобула 19 очок, програвши лише Румунії (0:1) та зігравши внічию з Боснією і Герцеговиною.

Таким чином, Австрія посіла перше місце у групі та кваліфікувалася на чемпіонат світу напряму, відправивши Боснію і Герцеговину творити подвиг у плей-оф і топити Італію у сльозах.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Австрія, взагалі-то, на чемпіонатах світу гість не частий. Прийдешній мундіаль для цієї країни стане лише восьмим в історії. Перший припав на 1934 рік – тоді Австрія посіла четверте місце з 16 учасників. У 1954 австрійці виграли вже бронзові медалі, а за чотири роки не подолали й груповий етап.

Наступного мундіалю довелося чекати 20 років. І у 1978-му Австрія зіграла вже успішніше, ніж на шведському мундіалі. У першому груповому етапі австрійці взагалі посіли перше місце: вони обіграли Іспанію (2:1) та Швецію (1:0), а у заключному турі поступилися команді Бразилії (0:1). Цікаво, що на цьому етапі у складі Австрії в обох матчах забивав Йоханн Кранкль. А от другий груповий етап вийшов болючішим: одразу поразка від Нідерландів (1:5), далі – програш Італії (0:1), а в останньому матчі – перемога над ФРН 3:2. І знову дубль в активі Кранкля! Однак останнє місце у підсумку відправило австрійців додому.

За чотири роки, у 1982-му, ситуація практично повторилася. Щоправда, у першому груповому етапі Австрія посіла друге місце, пропустивши вперед команду ФРН. Початок був обнадійливим – перемога над Чилі 1:0, далі – звитяга із Алжиром (2:0) і поразка від німців в останньому турі (0:1). Далі другий груповий етап, де цього разу брали участь три збірні. І якщо поразку від французів (0:1) можна логічно пояснити, то нічия із Північною Ірландією (2:2) залишила поза бортом змагань і австрійців, і їхніх суперників у цьому матчі.

Наступна пригода для збірної Австрії відбулася у 1990-му. Але із жеребом у груповому етапі відверто не пощастило: Італія, Чехословаччина та Сполучені Штати Америки. У першому матчі австрійці гідно протистояли італійцям, але гол Сальваторе Скілаччі вирішив долю протистояння на користь Скуадра Адзурри. М’яч, який у другому матчі із Чехословаччиною забив з пенальті Міхал Білек, фактично, завершив кампанію для Австрії. Перемога над США (2:1) в останньому турі, фактично, нічого не змінила для червоно-білих: 2 очки (у 1990 перемога вартувала саме стільки), третє місце і дострокове завершення боротьби на ЧС.

Ну і останній на сьогодні мундіаль для австрійської команди – 1998-й, Франція. Австрія опиняється у групі В, де її суперниками стають збірні Італії, Чилі та Камеруну. Початок обнадійливий: нічия із Камеруном 1:1. Далі аналогічний результат із Чилі, ну а Італія… Крістіан Вьєрі на 48-й хвилині відкрив рахунок, Роберто Баджо на 90-й його подвоїв. Австрія забила гол престижу на другій компенсованій – відзначився Андреас Херцог. У підсумку – поразка 1:2, всього 2 очки у трьох матчах і третє місце у гурпі В. Тепер, за 28 років після цього виступу, австрійці спробують написати нову сторінку у своїй історії на чемпіонатах світу.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: РАЛЬФ РАНГНІК

Ральфа Рангніка вболівальники з хорошою пам’яттю пригадують, як інтелігентного тренера, який тренував Шальке-04 у протистояннях із Шахтарем в 1/16 Кубку УЄФА в сезоні 2004/2005. З того часу багато всього змінилося, зокрема, і життя самого Рангніка. Після Шальке він п’ять років тренував Гоффенгайм, а потім знову повернувся до Шальке у 2011, провівши на чолі команди півроку і залишивши її через синдром… хронічної втоми. Так, і таке буває. І Рангнік це відчув у вересні 2011-го.

Долати втому фахівцю довелося аж 4 роки, після чого він поновив кар’єру, очоливши Лейпциг. Попрацювавши дві каденції з перервами, Ральф знову взяв паузу, а потім неочікуванно винирнув у Манчестер Юнайтед в 2021-му, коли туди повернувся Кріштіану Роналду. Ну а у квітні 2022-го Рангнік підписав дворічний контракт зі збірною Австрії, але двома роками, як бачите, ця співпраця не обмежилася. Бо Австрія не лише вийшла на Євро-2024, а й подолала там груповий етап. Правда, вилетіла від турків у першому ж раунді плей-оф, але це вже не так важливо. До цього локального успіху Рангнік може додати тепер і кваліфікацію на ЧС-2026.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ АВСТРІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Александер Шлагер (Ред Булл Зальцбург), Патрік Пенц (Брондбю), Флоріан Вігеле (Вікторія Пльзень).

Захисники: Давід Алаба (Реал Мадрид) Штефан Пош (Майнц 05), Філіпп Лінгарт (Фрайбург), Кевін Дансо (Тоттенгем Готспур), Філіпп Мвене (Майнц 05), Александер Прасс (Гоффенгайм), Марко Фрідль (Вердер Бремен), Міхаель Свобода (Венеція), Давід Аффенгрубер (Ельче).

Півзахисники: Марсель Забітцер (Боруссія Дортмунд), Крістоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), Флоріан Грілліч (Брага), Конрад Лаймер (Баварія Мюнхен), Ксавер Шлагер (РБ Лейпциг), Ніколас Зайвальд (РБ Лейпциг), Алессандро Шепф (Вольфсбергер), Романо Шмід (Вердер Бремен) Патрік Віммер (Вольфсбург), Карні Чуквуемека (Боруссія Дортмунд), Пауль Ваннер (ПСВ Ейндговен).

Нападники: Марко Арнаутович (Црвена Звезда), Міхаель Грегорич (Аугсбург), Саша Калайджич (ЛАСК).

ЯК ГРАЄ АВСТРІЯ?

Беремо за приклад контрольний матч проти Тунісу, який зіграли 1 червня. У ньому австрійці діяли за схемою 4-2-3-1. Місце у воротах посів Шлагер, Конрад Лаймер розташувався у захисті зліва, а Штефан Пош – праворуч. Пару центральних захисників склали Філіп Лінхарт та Давід Алаба. В опорній зоні – Ксавер Шлагер та Ніколас Зівальд. Тріо атакувальних півзахисників складають Романо Шмід, Міхаель Грегорич та Марсель Забітцер. Попереду опція, яка іноді здається безальтернативною: Марко Арнаутович.

Якщо ж дивитися на останній матч відбіркового циклу на ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини, то схема була ідентичною. Єдине, що стартовий склад дещо відрізнявся: центральним атакувальним півзахисником був Кристоф Баумгартнер, а на правому фланзі півзахисту грав Патрік Віммер. У захисті пару Філіппу Лінхарту складатиме Кевін Дансо, а на лівому фланзі оборони грав Філіп Мвене. А от Конрад Лаймер у цій грі посідав позицію на правому фланзі оборони.

В цілому ж, Рангнік постійно спирається на 15-16 ключових гравців: Австрія нечасто вдається до широких ротацій. Ну і безумовно, повернення Давида Алаби після тривалої травми додає більше варіацій для Рангніка, причому, мова не лише виключно про оборону.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ДАВИД АЛАБА

Важко обрати, хто зірковіший з двох найдосвідченіших австрійських гравців: Давид Алаба чи Марко Арнаутович. Марко – капітан і головний гвардієць команди, а от Алаба за свою кар’єру виграв більше титулів, ніж його партнер по збірній. Чотири рази Давид вигравав Лігу чемпіонів (два рази із Баварією, два рази – із Реалом), 10 разів – Бундеслігу, шість разів – Кубок Німеччини, два рази – Ла Лігу і одного разу – Кубок Короля. Ну і статус клубів, у яких грали обидва гравці: Арнаутович мав лише один топ-клуб в своїй біографії, це був міланський Інтер. Та й те, Марко так і не став своїм у цій команді. А от Алаба 12 років провів у структурі Баварії і у 2021-му перебрався до мадридського Реалу.

Безумовно, сезон 2025/2026 успішним для Давида не назвеш: травма гомілкової кістки у жовтні викинула його з гри на тривалий термін. Давид повернувся на поле 17 січня у матчі Ла Ліги проти Леванте. Утім це ушкодження не минулося безслідно – навесні Алаба отримував мало ігрового часу, зігравши повний матч лише у 36 турі Ла Ліги проти Ов’єдо. Реал уже оголосив, що австрієць залишить клуб після п’яти сезонів. Відтак прийдешній чемпіонат світу – прекрасна можливість нагадати футбольному світу про свої можливості.

ТЕСТ НА ЧИННИХ ЧЕМПІОНАХ

Звичайно, якщо аналізувати попередній досвід австрійців на чемпіонатах світу, то бували групи і складніші. Цього разу їм доведеться вести боротьбу із Аргентиною, Алжиром та Йорданією. І в такій компанії перспективи Австрії виглядають доволі-таки симпатичними – вихід з групи цілком можливий.

З Аргентиною Австрія зустрічалася двічі в своїй історії. І обидва рази ці зустрічі носили товариський характер. У 1980-му на віденському Ернст Хаппелі Аргентина легко виграла із рахунком 5:1. За 10 років, у 1990-му команди зустрілися знову. І цього разу Австрія змогла не програти перед власними вболівальниками – нічия 1:1.

Із Алжиром Австрія мала лише одну зустрічі. Щоправда, на відміну від Аргентини, вона носила офіційний характер. На чемпіонаті світу 1982 року підопічні Джорджа Шмідта перемогли представників африканського континенту 2:0, відзначилися Вальтер Шахнер і Ганс Кранкль.

РОЗКЛАД МАТЧІВ АВСТРІЇ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

Переможець групи J в 1/16 фіналу зустрінеться із другою командою групи H (Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія або ж Кабо-Верде). Ну і навпаки: якщо Австрія посяде друге місце у своїй групі, то в 1/16 зіграє з переможцем тієї ж групи H. Якщо Австрія стане однією з найкращих команд, які посіли третє місце, то вона може зіграти з переможцями груп D (США, Туреччина, Парагвай, Австралія), G (Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія) L (Англія, Хорватія, Панама, Гана) або ж B (Канада, Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Катар).

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП АВСТРІЇ

Ризикнемо припустити, що Австрія все ж посяде друге місце у своїй групі та у плей-оф вийде, наприклад, на Іспанію. Сценарій вже звучить неприємно, правда? А третє місце теж залишає мало комфортних варіантів в 1/16 фіналу – в такому випадку суперником буде також один із переможців груп. Відтак вихід з групи та 1/16 фіналу – цілком реалістичний сценарій.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

2 місце у групі J та 1/16 фіналу ЧС-2026.