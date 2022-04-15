Англия

Залишились три потенційні покупці.

Один з претендентов на купівлю Челсі відкликав свою заявку. Про це повідомляє Sky Sports.

Мова йде про консоціум сім'ї Ріккетсів, яка володіє бейсбольним клубом Чикаго Кабс.

У заяві консорціуму йдеться про те, що його члени не змогли домовитися між собою про остаточні умови угоди.

Зараз залишилося три потенційні покупці: співвласник Лос-Анджелес Доджерс Тодда Боелі, співвласник Аталанти, акціонер Бостон Селтікс Стівена Пальюкі.

Раніше повідомлялось, що директор Челсі потрапив під санкції Великої Британії.