Англия

Мільярдер намагається придбати лондонський клуб.

Британський бізнесмен, мільярдер Сер Джим Реткліфф не залишає спроб купити лондонський Челсі.

Власник нафтохімічної компанії-гіганта Ineos готовий викласти за Челсі 4 мільярди фунтів стерлінгів.

"Ми зробили пропозицію сьогодні вранці. Ми — єдина британська заявка. Наші мотиви — просто спробувати створити чудовий клуб у Лондоні. У нас немає мотиву отримання прибутку, тому що ми заробляємо гроші іншими способами.

Ця пропозиція включатиме зобов’язання інвестувати 1,75 мільярда фунтів стерлінгів протягом десяти років у клуб з точки зору розвитку стадіону, команди та інфраструктури – на додаток до оцінки близько 2,5 мільярда фунтів стерлінгів для покупки.

Ineos може надіслати гроші та закрити угоду на цих вихідних, якщо буде потрібно", — заявив Реткліфф і інтерв'ю The Times.

Раніше повідомлялось, що пілот команди Мерседес сер Льюіс Гемілтон та легендарна тенісистка Серена Вільямс можуть стати співвласниками Челсі.