Англия

Визначились переможці у гонці на покупку лондонців.

Час керівництва лондонським Челсі для Романа Абрамовіча доходить до свого кінця.

Американський інвестор Тодд Боелі та швейцарський бізнесмен Хансйорг Васс придбають столичний клуб, повідомляє Ніколо Скіра.

Бізнесмені заплатять за "синіх" більше трьох з половиної мільярдів фунтів.

Раніше повідомлялось, що пілот команди Мерседес сер Льюіс Гемілтон та легендарна тенісистка Серена Вільямс можуть стати співвласниками Челсі.